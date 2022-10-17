ميلاد النصر ندوة بطب عين شمس فى إطار احتفالات الجامعة بذكرى أكتوبر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب جامعة عين شمس ندوة بعنوان (ميلاد النصر ) ،تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور اسامة منصور القائم بأعمال عميد كلية الطب،الدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية.

القي اللواء دكتور مهندس أسامة محمد الجمال زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ندوه بعنوان ميلاد النصر أوضح خلالها أن مصر تحتفل هذه الأيام بذكري ايام خالدة سطر فيها امجاد وبطولات نعتز ونفتخر بها حين عبرت الجيوش المصرية الي سيناء وقضت على اسطورة اسرائيل (الجيش الذي لا يقهر) وكيف تحدي الجيش المصري المستحيل متسلحين بايمانهم بالله فتمكنوا من هزيمة العدو وتحرير سيناء .

وفي ختام الندوة قدم الدكتور اسامة منصور عميد الكلية درع كلية الطب لضيف الندوة اللواء دكتور/اسامة محمد الجمال زميل كلية الدفاع الوطني اكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ميلاد النصر ندوة بطب عين شمس فى إطار احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر (2)

ميلاد النصر ندوة بطب عين شمس فى إطار احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر (3)

ميلاد النصر ندوة بطب عين شمس فى إطار احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر (4)