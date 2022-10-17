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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسي كلفنا بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة عالمية

خالد فودة
خالد فودة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مؤتمر قمة المناخ COP 27 من أكبر المؤتمرات التي تعقد في العالم، حيث يجعل الأضواء مسلطة على مصر، وبخاصة مدينة شرم الشيخ: «استفدنا بشكل كبير على مستوى المدينة، حيث تم عمل بنية أساسية كما لم يحدث من قبل، حيث نفذت الهيئة الهندسية نحو 130 كم طولي، و32 كم داخل المطار».


وأضاف فودة، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «لدينا ممشى سياحي عالمي في شرم الشيخ، 6 كم في اتجاه المطار و6 كم في اتجاه العودة أي 12 كم، وهناك أماكن للدراجات وخضرة في جميع أنحاء المدينة، و13 ميدان فيهامروج وزهور وأشجار تضفي طابعا من الجمال على مدينة شرم الشيخ». 


وتابع محافظ جنوب سيناء: «استضفنا منتدى شباب العالم في 10 يناير الماضي، بعدها بدأنا نفكر في الاعداد لقمة المناخ، حيث كلفنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل هذه المدينة إلى مدينة عالمية، درة المدن ولا تقل عن أي مدينة في العالم كمدينة سياحية».

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