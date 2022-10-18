انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لطب أسنان عين شمس.. اليوم

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس المؤتمر الدولى الرابع للكلية .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية ورئيس المؤتمر والدكتور رامى غالى سكرتير عام المؤتمر ، وذلك خلال الفترة ١٨-٢١ أكتوبر بفندق انتركونتيننتال سيتى ستارز..

وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم ان المؤتمر الدولي يشارك فى فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأسنان من الدول الأوربية والأمريكية والعربية ، بالإضافة إلى عمداء وأساتذة طب الأسنان بجمهورية مصر العربية، وكذلك يقام معرض دولى تشارك فيه الشركات المصرية والعالمية فى مجال طب الأسنان.