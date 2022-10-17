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تعليم

مصر لم تدخل حزام الزلازل

رئيس البحوث الفلكية: نتعاون مع الدولة لبناء مدن جديدة محصنة من الزلازل

مصر لم تدخل حزام
مصر لم تدخل حزام الزلازل

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مصر لم تدخل فى حزام الزلازل وليس متوقعا أن تدخل فيه، مضيفا أنه دائما تروج شائعات مع كل زلزال يحدث في مصر، إلى الدخول في حزام الزلازل.

وقال القاضي لـ " صدى البلد"، أن مصر يوجد بها نشاط زلزالي في بعض المناطق، وتلك المناطق معروفة ومدروسة بشكل كبير، والمعهد مستمر في دراستها، كما أنه يكثف من محطات الرصد الزلزالي عند بعض المناطق.

وأضاف أن الهدف من تلك المحطات هو مراقبة النشاط الزلزالي في مصر، وإعداد وتحديث كود الخطورة الزلزالية والأحمال الزلزالية التي هي أمر هام عند البناء، حتي يتم بناء المدن بعيد عن المناطق صاحبة النشاط الزلزالي الكبير.

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وأشار إلى أن الدولة تقوم في الوقت الحالي بضغ استثمارت كبيرة في المدن العمرانية الجديدة ولذلك لأنه أمر هام أن تكون تلك المدن مؤسسة ومنشأة وهي تأخذ في عين الاعتبار كل الاحتياطات والعوامل التي تكون مرصدوة من بيانات الزلازل التي يقوم المعهد بإعدادها، والمعهد يقوم بإطلاق كتالوج للزلازل ويتم إرساله لجميع الجهات المعنية وأنه خلال العام الماضي أطلقنا بالتعاون مع مجلس الوزارء دليل استرشادي لموجهة مخاطر الزلازل وهذا الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمعهد وعلى موقع ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء.

الزلازل حزام الزلازل محطات الرصد الزلزالي كود الخطورة الزلزالية كتالوج للزلازل دليل استرشادي لموجهة مخاطر الزلازل مخاطر الزلازل Jobs Education

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