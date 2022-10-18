عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

شاهيناز
شاهيناز

 

شاركت المطربة شاهيناز جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بفيديو جديد .

 

وظهرت  المطربة شاهيناز، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية بنطلون أسود وتوب برسمة الثعبان المجسم وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.


 

 https://www.instagram.com/reel/Cj1LYVZNF10/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 


 

 وتتميز    المطربة شاهيناز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزةتبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

 


 

طرحت المطربة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "متميزة" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق «أنغامي» و عبرالمنصات الإلكترونية و«ديزر»، وعبر «سبوتي فاي». وقريبآ علي اليوتيوب.

أغنية "متميزة "، كلمات الجوكر، الحان وتوزيع اسلام مونتي.

 

يقول مقطع الأغنية: انا مش زيكوا مختلفة عنكوا  حرقاكوا كلكوا ومني بتشتكوا     عشان شايفيني انا فوق في طريقيتملي بسوق. 

 

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهما من كلمات الجوكر وألحان وتوزيع اسلام مونتي. 

 

يذكر أن أخر أعمال النجمة شاهيناز التي تعرض حاليا، مسرحية "سمك  في مية"بطولة المطربة شاهيناز، سامح يسري،منير مكرم ومن إخراج هشام إبراهيم.

 

تحدثت النجمة شاهيناز عن العرض المسرحي ،” سمك في مية”،  وقالت :” يشرفني بوجودي وسط مجموعه من الفنانينالمحترمين  الفنان سامح يسري والفنان منير مكرم واخراج هشام ابراهيم “.


واكدت شاهيناز أن :” المسرحية تحت رعاية وزارة الثقافة  والدكتور خالد جلال والدكتور عادل عبده”.

وتابعت :” هذه تعتبر تجربتي الثانية للمسرح ولكن هذه المرة يوجد استعراض وغناء ، سيفاجئ الجمهور من الدور الذيتقدمه”.

 

وأضافت: ”  سعر التذكره رمزي ويتيح لاي فئة دخول المسرحية ، وتفاجأت بعدد الحضور في اول ليلة عرض للمسرحيةفي جمصة ،حيث كان المسرح ممتلئ ، ونسيت تعبي اول مامسكت المايك علي المسرح”.

 

 

 

المطربة شاهيناز الفنانة شاهيناز بنطلون شاهيناز شاهيناز بالحجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 بدلا عن 16عاما.. 100جنيه غرامة التأخير

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

موضوعات متعلقة

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تصدم الجمهور بصورة جديدة|شاهد

ترشيحاتنا

تدفق جيد للسائحين.. محافظ البحر الأحمر: لا تكدس بمطار الغردقة

تسببت في تبخر ثقة المستثمرين.. رئيسة وزراء بريطانيا تعتذر عن أخطاء برنامجها

تسريبات تكشف تصميم هواتف سامسونج Galaxy S23 الرائدة

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 18-10-2022

فيديو أثار غضب البريطانيين.. ناشطان يعطلان جسر الملكة إليزابيث 12 ساعة

موازنة النواب: اللجنة توافق على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

يعيش مع 32 قصة غير مكتملة.. شيهان كاروناتيلاكا الفائز بالبوكر للرواية 2022

بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ