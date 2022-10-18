بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

شاركت المطربة شاهيناز جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بفيديو جديد .

وظهرت المطربة شاهيناز، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية بنطلون أسود وتوب برسمة الثعبان المجسم وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.





https://www.instagram.com/reel/Cj1LYVZNF10/?igshid=YmMyMTA2M2Y=





وتتميز المطربة شاهيناز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزةتبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





طرحت المطربة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "متميزة" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق «أنغامي» و عبرالمنصات الإلكترونية و«ديزر»، وعبر «سبوتي فاي». وقريبآ علي اليوتيوب.

أغنية "متميزة "، كلمات الجوكر، الحان وتوزيع اسلام مونتي.

يقول مقطع الأغنية: انا مش زيكوا مختلفة عنكوا حرقاكوا كلكوا ومني بتشتكوا عشان شايفيني انا فوق في طريقيتملي بسوق.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهما من كلمات الجوكر وألحان وتوزيع اسلام مونتي.

يذكر أن أخر أعمال النجمة شاهيناز التي تعرض حاليا، مسرحية "سمك في مية"بطولة المطربة شاهيناز، سامح يسري،منير مكرم ومن إخراج هشام إبراهيم.

تحدثت النجمة شاهيناز عن العرض المسرحي ،” سمك في مية”، وقالت :” يشرفني بوجودي وسط مجموعه من الفنانينالمحترمين الفنان سامح يسري والفنان منير مكرم واخراج هشام ابراهيم “.



واكدت شاهيناز أن :” المسرحية تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور خالد جلال والدكتور عادل عبده”.

وتابعت :” هذه تعتبر تجربتي الثانية للمسرح ولكن هذه المرة يوجد استعراض وغناء ، سيفاجئ الجمهور من الدور الذيتقدمه”.

وأضافت: ” سعر التذكره رمزي ويتيح لاي فئة دخول المسرحية ، وتفاجأت بعدد الحضور في اول ليلة عرض للمسرحيةفي جمصة ،حيث كان المسرح ممتلئ ، ونسيت تعبي اول مامسكت المايك علي المسرح”.