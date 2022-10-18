700 ألف جنيه.. ضبط مستريح البقوليات بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، من ضبط عامل في بداية الأربعينات من العُمر؛ إثر إستيلاءه على 700 ألف جنيهًا، من 5 أشخاص، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية والبقوليات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (صابر. م. ع- 43 سنة- عامل- و4 أشخاص أخرين- يقيمون دائرة القسم).

يفيد بتضررهم من المدعو (ممدوح. ع. م. ع- 42 سنة- عامل- ويقيم دائرة القسم)، لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 700 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية والبقوليات، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد تلك المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.