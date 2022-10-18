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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي.. أضرار كارثية للعدسات اللاصقة ونصائح قبل ارتدائها

نصائح يجب على كل
نصائح يجب على كل مرتدي العدسات اللاصقة معرفتها

الآثار الجانبية للعدسات اللاصقة، قد يؤدي الاستخدام المفرط للعدسات اللاصقة إلى وقوعك في مشكلة. يضعك ارتداء العدسات اللاصقة في خطر الإصابة بعدد من الحالات الخطيرة ، بما في ذلك التهابات العين وتقرحات القرنية، يمكن أن تتطور هذه الحالات بسرعة كبيرة ويمكن أن تكون خطيرة للغاية. في الحالات الشديدة ، يمكن أن تسبب هذه الحالات العمى.

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نصائح يجب على كل مرتدي العدسات اللاصقة معرفتها


 يمكن أن تساعدك بعض الاحتياطات في تقليل مخاطر العدسات اللاصقة. أخبرنا بالنصائح المهمة التي تشاركها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والتي يجب على كل مرتدي العدسات اللاصقة معرفتها.

قم بتغيير علبة العدسات اللاصقة بانتظام

معظم مرتدي العدسات اللاصقة لا يغيرون صندوق العدسة بانتظام. ليس هذا فقط ، فالكثير من الناس لا يقومون بتنظيفها بشكل صحيح. هذا الخطأ يمكن أن يكلفك غاليا. في الواقع ، يمكن أن تتلوث علب العدسات اللاصقة بمرور الوقت بالجراثيم التي يمكن أن تسبب العدوى إذا لامست عينيك. في مثل هذه الحالة ، من الضروري تغيير علبة العدسات اللاصقة بانتظام أو تنظيفها جيدًا.

لا تخطئ في النوم بالعدسات اللاصقة

يزيد النوم مرتديًا العدسات اللاصقة من خطر الإصابة بالعدوى بمقدار 6-8 مرات. تعد عدوى التهاب القرنية الجرثومي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين ينامون وهم يرتدون العدسات اللاصقة. يسبب هذا المرض التهاب القرنية ، والذي قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى العمى.

لا تسبح أو تستحم بالعدسات اللاصقة

أثناء الاستحمام أثناء ارتداء العدسات اللاصقة ، يمكن أن تلتصق الجراثيم الموجودة في الماء بالعدسات اللاصقة وتصيب عينيك. كما أنها تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القرنية الأشواك ، وهو نوع خطير من عدوى العين. عادة ما يحدث بسبب الأميبا التي تعيش بحرية والتي توجد في الماء. قد يكون علاج هذه الالتهابات صعبًا ومؤلماً للغاية. ليس هذا فقط ، بل هناك أيضًا خطر الإصابة بالعمى في بعض الحالات.

نظف اليدين قبل لمس العدسات اللاصقة

تلمس يديك آلاف الأسطح التي تحتوي على العديد من البكتيريا أو الفيروسات على مدار اليوم. بهذه الطريقة ، إذا لمست العدسات اللاصقة دون غسل يديك ، فيمكن أن تدخل هذه الجراثيم في عينيك. لذلك ، في كل مرة ترتدي فيها العدسات اللاصقة وتزيلها ، تأكد من غسل يديك بالماء والصابون.

قم بفحص العين كل عام

يزيد ارتداء الكثير من العدسات اللاصقة من خطر الإصابة بعدوى العين. في مثل هذه الحالة ، إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة ، فعليك بالتأكيد فحص عينيك كل عام.

الآثار الجانبية للعدسات اللاصقة يؤدي الاستخدام المفرط للعدسات اللاصقة نظف اليدين قبل لمس العدسات اللاصقة قم بفحص العين كل عام ​​​​​​​health

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