متى تقوم الساعة؟.. مستشار المفتي السابق: عندما لا تقال هذه الكلمة مكررة

متى تقوم الساعة ؟ أو بصيغة أخرى متى يوم القيامة ؟، لا شك أنها من أشد الاستفهامات وقعًا في نفوس الجميع، فمن منا مستعد ليوم الحساب، من منا لا يخشى أهوال يوم القيامة، ولا يرتعد من فكرة اقتراب الساعة، وهذا ما يجعل استفهام متى تقوم الساعة ؟ مثيرًا قويًا للكثير من المخاوف بل ويصل إلى حد الذعر، حتى أولئك الغافلين يرعبهم سؤال متى تقوم الساعة ؟، فلا استثناء لأحد منها.

متى تقوم الساعة

متى تقوم الساعة ، قال الدكتور مجدي عاشور ، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، كما أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بعلامات قيام الساعة وأهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيها.

وأوضح “عاشور” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،، عن متى تقوم الساعة ؟، أنه إذا أَحْبَبْتَ أنْ تَكُونَ سِلْمًا وأمْنًا وأمَانًا، لِنفْسِكَ ولِمَنْ حَوْلَكَ ؛ بَلْ ولِلْكَوْنِ كُلِّهِ فَلَا يَغفل لسانُك عن قَوْل : ( الله الله ) هكذا مُكَرَّرة ، مستشهدًا بما قد قال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- : (لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى لا يُقالَ في الأرضِ اللهُ اللهُ) ( أخرجه الإمام الترمذي ) .

حديث لا تقوم الساعة

حديث لا تقوم الساعة ، روي أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- في معجم الشيوخ ، الصفحة أو الرقم : 2/1154 ، في حديث صحيح، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى لا يُقالَ في الأرضِ اللهُ اللهُ) ، وفيما حدثه الألباني في صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2207، رواية : ( لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى لا يقالَ في الأرضِ: اللَّهُ اللَّهُ) .

حديث لا تقوم الساعة ، وفي شرحه ورد أنه في آخِرِ الزَّمانِ تتَغيَّرُ الأمورُ، ويَنتشِرُ الفُسَّاقُ والعُصاةُ، ولا تَقومُ السَّاعةُ إلَّا عليهم، وفي هذا الحديثِ يَقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا تقومُ السَّاعةُ"، أي: إنَّ يومَ القيامة لن يَأتِيَ "حتَّى لا يُقالَ في الأرضِ: اللهُ اللهُ"، أي: لا يُذكَرَ اسمُ اللهِ سبحانه وتعالى، أو يُعبَدَ، بل تَقومُ على شِرارِ الخَلْقِ بعدَ أن تأتِيَ ريحٌ، فتَقبِضَ أرواحَ كلِّ المؤمِنين، وفي الحديثِ: إخبارُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بما لم يَحدُثْ بَعدُ، وهو مِن دَلائلِ نُبوَّتِه.