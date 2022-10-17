ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك؟.. الإفتاء: به 10 أسرار تحقق المعجزات

ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، وجميع خلقك، أنَّك أنت الله، لا إله إلا أنت؟، لا شك أن أهمية هذا الذكر والاستفهام عن ثوابه ينبع من كثرة وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - به وحرصه عليه، حيث إنه -صلى الله عليه وسلم- دائما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، لذا ينبغي أخذ وصاياه بعناية واهتمام، ومن بينها هذا الذكر ، ولعل معرفة ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، وجميع خلقك، أنَّك أنت الله، لا إله إلا أنت؟، تكون دافعًا وسببًا قويًا لمزيد من الحرص عليه واتباع هذه السُنة النبوية الشريفة.

ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك

ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك ؟، قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أي ذكر يردده العبد له ثواب كبير جدًا وله نفع عظيم ، أوله أن الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يجد ذكر الله عز وجل له، لما ورد في كتابه العزيزأنه يقول تعالى: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) الآية 152 من سورة البقرة.

وأوضح “ شلبي” في فيديو بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع اليوتيوب في إجابته عن سؤال: (ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك وأشهد حملةَ عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنَّك أنت الله، لا إله إلا أنت؟)، أن الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بأن يوفقه ويعينه ويهديه إلى الخير وييسر أموره، ويكون الله تعالى مع العبد، أي أن بالذكر يكون العبد في معية الله جل وعلا.

واستشهد بما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم (( يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ؛ ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلى شبراً ، تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً ؛ تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي؛ أتيته هرولة )).

ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك وأشهد حملةَ عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنَّك أنت الله، لا إله إلا أنت؟ ، أضاف بأنه حتى أهل الله يقولون إن من كانت له حاجة ويريد أن يقضيها الله تعالى له، فلديه طريقتين أولهما الدعاء بأن يطلب حاجته من الله عز وجل، وثانيهما الذكر ، وقيل أن ذكر الله تعالى أقوى من الدعاء في تحقيق الأمنيات.

وتابع: فمثلا في سورة الأنبياء قصة سيدنا يونس الذي خرج من أهله وركب في السفينة وحدث ما حدث والتقمه الحوت ، وخرج ونجي بالذكر ، فقال تعالى: ( وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)) من سورة الأنبياء، فقد استجاب الله تعالى له الذكر ونجاه.

وعن ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك وأشهد حملةَ عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنَّك أنت الله، لا إله إلا أنت؟ ، أفاد بأن هذا الذكر ثوابه المعونة والتوفيق وأن يحقق للإنسان ما يرجوه، كما أن هذا الذكر يجعل الإنسان في دائرة الأحياء، فالحي ليس الشخص الذي يتنفس ، وإنما هو الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( مَثَلُ الذي يَذْكُرُ رَبَّهُ والذي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ).



