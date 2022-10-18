تعليم سوهاج تصدر قرارا بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات

أصدر أيمن تمام عبدالرحيم، مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، أمرًا إداريًا بتنفيذ قرارًا وزاريًا هامًا، بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات الدراسية، وفقًا للقرار الوزاري، ومن يُخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

بيان إدارة سوهاج التعليمية

وجاء نص الأمر الإداري كالأتي:" بناءًا على الكتاب الدوري رقم ٣٦ بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢، بشأن متابعة حُسن سير العملية التعليمية، وإلحاقًا بالكتاب الدوري رقم ٣٣ الصادر بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢، وفي ضوء التكليفات الصادرة عن الاجتماع الذي عُقِد يوم الأربعاء ٥/١٠/٢٠٢٢، بمشاركة قيادات الوزارة ومديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية".

"وكذلك بناءًا على الاجتماع من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج مع مديري عموم الإدارات التعليمية، وتم التنبيه مُشددًا على تنفيذ تلك البنود الواردة بالكتاب الدوري سالف الذِكر، وبناءًا على رقم ١٩، عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات الدراسية وفقًا للقرار الوزاري".

وأكد أيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية، أن من يُخالف ما جاء بهذا القرار من مديري مدارس الإدارة التعليمية، سيتم مُحاسبته قانونيًا، حيث إنه على جميع مدارس الإدارة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري.