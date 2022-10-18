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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إبداعات خريجي مبادرة "صنايعية مصر" تبهر رواد معرض تراثنا

صدى البلد

أشاد رواد معرض تراثنا بمنتجات خريجي مبادرة  "صنايعية مصر" والتى ينظمها ويشرف على تنفيذها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفساط، والتى تم عرضها بجناح الصندوق بمركز مصر للمعارض الدولية خلال شهر أكتوبر الجاري.

 

يأتي ذلك تزامناً مع قيام الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في العاشر من أكتوبر الجاري، بتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من خريجي المبادرة الرئاسية صنايعية مصر، والبالغ عددهم 112 متدربة ومتدرب.

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وصرح أ.د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن إدارة الصندوق حرصت على المزج بين المنتجات التى ينتجها كبار الصناع والحرفيين بمركز الحرف، مع أعمال خريجي المبادرة والتى لاقت إعجاب رواد المعرض، وإقبال على شرائها، من "الخزف" ، "تشكيل النحاس" ، "الحلي" ، "الصدف والقشرة" وغيرها.

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