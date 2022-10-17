عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذكرى رحيلها..

مي زيادة.. أديبة أحبت جبران خليل جبران وتوفيت في مستشفى الأمراض العقلية

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى وفاة الاديبة "مي زيادة" 17 أكتوبر 1941 الكاتبة التي أحبها معظم أدباء عصرها وكانت نهايتها في مستشفى للأمراض العقلية.

 ولدت مي زيادة واسمها الحقيقي ماري إلياس في 11 فبراير سنة 1886 ببلدة الناصرة بفلسطين ، وهي ابنة وحيدة لأب لبناني وأم فلسطينية أرثوذكسية ، تلقت دراستها الابتدائية في الناصرة بفلسطين ، والثانوية في عينطورة بلبنان ، و في عام 1907، انتقلت مع أسرتها للإقامة في القاهرة ، ودرست في كلية الآداب وأتقنت تسع لغات منها الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية وفي القاهرة عملت بتدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية ، وتابعت دراستها للألمانية والإسبانية والإيطالية ، كما عكفت على إتقان اللغة العربية وتجويد التعبير بها ، وتابعت دراساتها في الأدب العربي والتاريخ الإسلامي والفلسفة في جامعة القاهرة.

 

 صالون الآنسة مي :
 

في الوقت الذي كانت فيه المرأة لا تزال تخطو أولى خطواتها في التعليم والحرية الفكرية كانت مي رائدة التنوير في عصرها متفوقة بذلك على المفكرين الرجال وكان لها صالون ثقافي بدأ انعقاده سنة 1913 وكان يعقد يوم الثلاثاء من كل اسبوع و كان يحضره عمالقة الأدب ورواد السياسة و مشاهير العلماء وأعيان البلد ، كمصطفى عبد الرازق ، وأحمد لطفي السيد ، وطه حسين ، ومصطفى صادق الرافعي ، وخليل مطران وإسماعيل صبري وعباس محمود العقاد وغيرهم ..

وهكذا اجتمع أعلام الدين وأقطاب السياسة ورواد النثر وفرسان الشعر في صالون الآنسة مي ، وهذا تقدير للمرأة العربية التي استطاعت جمع الرجال من حولها يتناقشون فيما بينهم نقاشا حرا في السياسة والأدب والدين والثقافة العالمية ، وكان جمال مي الروحي والجسدي وكلامها الحلو ونبرتها الهادئة ، وثقافتها الكبيرة ، كان كل ذلك يضفي على المجلس بهاء ورقيا وإحساسا راقيا بالجمال في أرقى تجلياته ، ولم يكن أحد يغيب عن المجلس إلا لظرف قاهر.

txt

"ثقافة وسائل التواصل الاجتماعي بين الإفراط والاعتدال" في مؤتمر دولي نوفمبر المقبل

txt

الأعلى للثقافة يشارك باحتفالات أكتوبر بمعرض للكتاب في السويس

 تعلق الكثيرين من الأدباء بمي ومنهم مصطفى صادق الرافعي و أحمد لطفي السيد والعقاد والتقت مي بالعقاد كثيرا في صالونها الأدبي وفي فترة وجوده في مسقط رأسه أسوان كانا يتبادلان الرسائل ومنها :
العقاد يصف حبه لمي : ( الحب الذي جعلني انتظر الرسالة أو حديث التليفون كما ينتظر العاشق موعد اللقاء ) ..

 مي في رسالة للعقاد : ( لا تحسب أنني اتهمك بالغيرة من جبران فإنه لم يرني ولعلّه لن يراني ولكن طبيعة الأنثى يلذ لها أن يتغاير فيها الرجال )
 

مي زيادة وجبران خليل جبران :
 

 وعلى كثرة من احبوها و هاموا بها تظل قصة حبها لجبران خليل جبران هي الأروع والأغرب ، ربما لأنهما لم يلتقيا أبدا وظل قلبها مأخوذاً به طوال حياتها ، ودامت المراسلات بينهما لعشرين عامًا منذ 1911 وحتى وفاة جبران في نيويورك عام 1931.. واتخذت مراسلاتهما صيغة غرامية عنيفة وهو الوحيد الذي بادلته حباً بحب وإن كان حباً روحياً خالصاً وعفيفا.

 

 مرض مي زيادة و وفاتها :


 بعد وفاة والدها ووالدتها وحبها الوحيد الشاعر جبران خليل جبران انهارت مي لدرجة انها قضت بعض الوقت في مستشفى للأمراض النفسية ولأنها لم تتزوج ولم يكن لها أقارب في مصر أرسلها أصحابها إلى أهلها في لبنان فأساؤوا إليها وأدخلوها «مستشفى الأمراض العقلية» مدة تسعة أشهر وحجروا عليها فاحتجّت الصحف اللبنانية وبعض الكتاب والصحفيون ، فنقلت إلى مستشفى خاص في بيروت ثم خرجت إلى بيت مستأجر حتى عادت لها عافيتها ثم عادت مرة اخرى إلى مصر ..

 لم تتحمل مي العيش في مصر بعد فقد الاحباب فسافرت ألى إنجلترا لتغيير المكان ومنها إلى روما ولكن الحياة هناك لم تروق لها فعادت مرة أخرى إلى مصر مستسلمة لأحزانها حيث توفيت في مستشفى المعادي بالقاهرة في 17 اكتوبر عام 1941 عن عمر 55 عاماً ولم يمش وراءها رغم شهرتها و معارفها وأصدقائها الذين هم بغير حصر ، سوى ثلاثة من الأوفياء : أحمد لطفى السيد ، خليل مطران ، وأنطوان الجميل ..

مي زيادة جبران خليل جبران الأمراض العقلية عباس محمود العقاد مستشفى الامراض العقلية محمود العقاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد قرارات الحكومة .. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد موجة جديدة من الهجمات.. أوكرانيا تدعو لمعاقبة روسيا بهذه الطريقة

بنت بنوت لمدة 60 يومًا.. هل الدجالون سبب أزمة عروس الإسماعيلية؟

حكم نهائى يهم الملايين .. مجلس الدولة يكشف صدمة فى الازالات الزراعية

بتقابل حسام حبيب في شقة التجمع وطردت بناتها وأمها.. أبرز تصريحات عائلة شيرين عبد الوهاب

المفتي: رؤية مصر الجديدة للتنمية المستدامة حضارية فكرية إنسانية

بعد التراجع عن خطتها الاقتصادية.. تساؤلات حول مستقبل ليز تراس كرئيسة وزراء بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد إطلالات سارة الطباخ مع حسام حبيب وشيرين

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب| القصة بدأت بشقة التجمع.. فيديو

تتصدر التريند.. صور جمعت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب| شاهد

حرض على إيذاء غير المحجبات.. فصل شاب يعمل بالإمارات وترحيله بسبب قص شعر الفتيات

فيديو

مزق روشتة أستاذ الأورام.. طبيب يتسبب في وفاة مريضة سرطان| فيديو جراف

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ