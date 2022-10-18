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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يناقش مع صندوق الإداريين بالجامعات الحكومية تفعيل دوره

صدى البلد

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ود.عاطف العوام المُستشار المالي للوزير، والمُستشار سامح سيد المُستشار القانوني للوزير، وأعضاء مجلس الصندوق، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير، على اعتزازه الكامل واهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شُركاء أساسيين في الجهود المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية، مُبديًا تفهمه الكامل لمطالبهم المالية، وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادي، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.

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وأشار د. عاشور، إلى حرصه على استكمال وتفعيل دور الصندوق بما يحقق مصالح العاملين الإداريين بالجامعات، مُرحبًا بكافة مقترحات أعضاء المجلس، والتي من شأنها تعظيم دور الصندوق، في تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات.

وخلال الاجتماع، أكد د. عاشور ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية من أجل تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات بشكل أفضل في المُستقبل.

من جانبه، أشاد د. منصور حسن بالدور الهام للعاملين الإداريين بالجامعات لضمان نجاح سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تحسين أوضاعهم بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية، والاجتماعية، والترفيهية.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الموقف المالي للصندوق والإجراءات التنفيذية لتفعيل قرارات المجلس، وبحث آليات تنمية الأرصدة المالية للصندوق خلال الفترة القادمة.
 

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