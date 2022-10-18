عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الكشف عن أكبر قضية فساد..

قيمتها 2.5 مليار دولار.. الأمم المتحدة تحث العراق على استرداد الأموال المختلسة

الممثلة الخاصة للأمم
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت

حثت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت السلطات العراقية على استرداد 2.5 مليار دولار تم اختلاسها من مصلحة الضرائب في أحدث فضيحة فساد تهز البلاد.

وتم الكشف عن القضية يوم السبت الماضي بواسطة وزير النفط احسان عبد الجبار الذي أمر بفتح تحقيق عندما كان وزيرا للمالية بالوكالة. وتم تسريب الوثائق المتعلقة بالتحقيق إلى وسائل الإعلام.

أكبر قضية فساد تهز العراق

خلص التحقيق الداخلي إلى أن الهيئة العامة للضرائب دفعت 3.7 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار) عن طريق الاحتيال لخمس شركات.

تم دفع الأموال من خلال 247 شيكًا بين 9 سبتمبر 2021 و 11 أغسطس من هذا العام من حساب العمولة في بنك الرافدين الحكومي.

تم تأسيس ثلاث شركات على الأقل في يوليو من العام الماضي، وفقًا لوثائق التسجيل التي تم الكشف عنها عندما تم تسريب قضية الفساد.

يتعين على الشركات التجارية والأشخاص الذين يتعاملون مع الحكومة العراقة إيداع مبلغ معين من المال، وسيتم خصم الضرائب منه لاحقًا.

بعد ذلك، يمكن للشركات والأفراد التقدم بطلب لسحب ما تبقى من ودائعهم.

وقالت هينيس بلاسخارت على موقع تويتر مساء الاثنين: "استردوا هذه الأموال وأعيدوها إلى أصحابها الشرعيين".

وأكدت أن العراق الذي مزقته الحرب في حاجة ماسة إلى هذة الأموال.

وقال مجلس القضاء الأعلى إن محكمة في بغداد تحقق في القضية منذ أغسطس الماضي ووصف من يقفون وراء القضية بأنهم "شبكة منظمة مرتبطة بشخصيات نافذة".

وقال المجلس إنه تم إصدار أوامر اعتقال بحق عدد من الأشخاص واستمعت المحكمة إلى أدلة من بعض موظفي وزارة المالية. ولم تذكر تفاصيل أخرى باستثناء قولها إن التحقيق لا يزال جاريا.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بجعل مكافحة الفساد على رأس أولويات حكومته.

وقال السوداني على تويتر يوم الأحد الماضي "لن نتردد أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من الفساد الذي انتشر بوقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وانتشر الفساد في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالرئيس صدام حسين. ومنذ ذلك الحين، تم القبض على العديد من السياسيين أو عزلهم من مناصبهم بسبب هذه الفضائح.

يعتبر العراق من أكثر دول العالم فسادا لاحتلالها المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

العراق الأمم المتحدة فساد عراقي الحكومة العراقية محمد شياع السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

ترشيحاتنا

مؤيد اللامى: اتحاد الصحفيين العرب سيعمل على تحديد علاقاته مع المنظمات الدولية

النواب يوافق نهائيا على إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك

بسبب أوروبا.. تحذيرات من انقطاع الكهرباء بـ أمريكا في فصل الشتاء

بعد إنضمامها للبحرية..تعرف على مميزات الفرقاطة العزيز من طراز ميكو 200

مجلس النواب يحدد شروط السماح للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة معفاة من الضرائب

قيمتها 2.5 مليار دولار.. الأمم المتحدة تحث العراق على استرداد الأموال المختلسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رفوف مطبخك.. أفضل الأطعمة للوقاية من سرطان البروستاتا

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

سهير جودة تكشف أسرار "الستات" لـ صدى البلد.. صور

لما مزاجك يبقى حلو.. رضوى الشربيني في إطلالة مختلفة| شاهد

فيديو

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

علاء مرسي: نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي ودرة مبيعرفوش يمثلوا

وفاء عامر لمتابعة: حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعرف الأصول كويس

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ