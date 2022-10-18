انطلاق فاعليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى جامعة أسيوط.. نوفمبر القادم

أعلن الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب عن إنطلاق مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة خلال شهر نوفمبر القادم وتحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب .

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إن الشروط التى يجب توافرها فى الطلاب المتقدمين للمنصب وهى أن لا يكون الطالب /الطالبة المشارك بالسنة الأولى أو اعدادى بالكلية ، ويكون حاصل على تقدير جيد على الأقل ، وألا يكون قد صدر ضده أى جزاءات او عقوبات سابقة ، وأن يكون ممارس للأنشطة الطلابية ويتمتع بمهارات العرض والإتصال الفعال ويفضل أن يكون لديه مهارات فنية أو أدبية أو رياضية وغيرها ، وأن يكون له مشاركة مجتمعية خارج الجامعة .



كما أوضح نائب رئيس الجامعة ضرورة إحضار الطالب CD يتضمن عرض للسيرة الذاتية وجميع أنشطته الداخلية والخارجية وذلك لعرضه على جهاز الداتاشو لمدة خمس دقائق وعرضه كذلك على لجنة التحكيم أثناء المسابقة ، بالإضافة إلى إحضار cv ورقى يشمل صور جميع الشهادات الحاصل عليها الطالب فى جميع مجالات أنشطته وإحضار الطالب لأصول الشهادات أثناء تنفيذ المسابقة ، بالإضافة إلى بيان التقديرات السابقة معتمدة من شئون طلاب الكلية .

وعلى جميع الكليات إخطار الإدارة العامة لرعاية الشباب بميعاد ومكان تنفيذ المسابقة بالكلية وإرسال أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز "من الأول إلى الرابع طلبة " ، والمركز " من الأول إلى الرابع طالبات ".