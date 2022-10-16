توفر الزيوت للصعيد.. استخلاص النباتات الطبية والعطرية بجامعة أسيوط الأولى من نوعها في الجامعات

انتشرت بشكل كبير زراعات النباتات العطرية والطبية بمحافظة أسيوط حتى أن وصلت مساحة الأراضي المنزرعة بالنباتات العطرية والطبية 4433 فدان بمختلف مراكز محافظة أسيوط والذي جعل جامعة أسيوط تقوم بإنشاء وحدة لاستخلاص زيوت النباتات العطرية والطبية ترسيخا لدورها المجتمعي لتكون أول وحدة من نوعها داخل الجامعات المصرية وتسهم في التوسع في هذه الزراعات وصناعة الزيوت الناتجة عنها .

تساهم في اتساع زراعات النباتات الطبية والعطرية

قال المهندس أسامة وهيب أحد مزارعي النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط : نقوم بزراعة النباتات الطبية والعطرية منذ حوالي 20 عاما في فصل الشتاء نقوم بزراعات نباتات الشمر والتي تبدأ في شهر نوفمبر وحتى شهر مايو ونقوم بزراعة الريحان في شهر مايو حتى شهر نوفمبر ونقوم بتصديرها إلى الخارج لاستخلاص الزيوت والعطور منها ولكن يكون التصدير عن طريق وسيط مما يجعل عائدها ضعيف وفكرة إنشاء وحدة لاستخلاص الزيوت من النباتات العطرية تساهم بشكل كبير في التوسع في زراعات النباتات الطبية لارتفاع عائدها خاصة وان الزراعة والتصنيع يكون في مصر

تدريب الطلاب وإجراء الأبحاث العلمية

وأشار الدكتور عصام يوسف عبد الحفيظ، أستاذ النباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بكلية الزراعة بجامعة أسيوط والمشرف على وحدة تجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية بالجامعة إلى أن الوحدة تم إنشائها بهدف خدمة العملية التعليمية من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم إلى سوق العمل كما تهدف إلى تطبيق الأهداف البحثية لخدمة الباحثين كما تهدف إلى توفير الزيوت بجودة عالية الي قاطني محافظة أسيوط وصعيد مصر بوجه عام وتأهيل الراغبين في إنشاء مشروعات صغيرة في مجال استخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية خاصة مع تزايد زراعات هذه النباتات في المحافظة .

تنتج 7 أنواع من الزيوت

وأضاف عبد الحفيظ أن الوحدة بدأت العمل عام 2020 / 2021 من خلال الإنتاج والتوزيع وتدريب الطلاب والخريجين وتقوم الوحدة على عصر الزيوت الثابتة وبدأت الوحدة بـعصر 5 نباتات وتم إضافة نوعين آخرين وأصبحت الآن تقوم على عصر 7 نباتات طبية وعطرية وخلال الفترة القادمة سوف نقوم بإنشاء مركز هيدروليكي لعصر الزيتون والنباتات التي تحتاج إلى مركز هيدروليكي بالإضافة إلى إنشاء خط تقطير لزيوت النعناع والريحان والتي تعتمد على التقطير بالبخار كما نسعى إلى إنشاء خط لتعبئة شاي الأعشاب بمختلف المراحل التي يمر عليها من غربله والطحن والخلط وتبخير ثاني أكسيد الكربون إلى الانتهاء بالتعبئة ، لافتا إلى أن الهدف من الفكرة إنشاء نموذج محاكاة لمصنع يقوم على تدريب الطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل .

وأشار عبد الحفيظ أن الوحدة تشمل تضم وحدة للعصر على البارد وبها ماكينتا عصر تستخدمان في عصر بذرة حبة البركة والسمسم وجوز الهند والجرجير والجوجوبا واللوز وغيرها من البذور التي تعصر على البارد، ولكن هذه الماكينات تعطي ناتج 100 كيلو زيوت يوميا للماكينة وبسبب انخفاض إنتاجها قمنا بتركيب ماكينتين بالوحدة كبداية للعمل

الأولى من نوعها بالجامعات المصرية

ومن جانبه قال الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط، أن وحدة تجهيز واستخلاص زيوت النباتات الطبية والعطرية تعتبر فريدة من نوعها في الجامعات المصرية والتي بدأت بالفعل في استخلاص الزيوت الثابتة في 7 محاصيل ومنها الجوجوبا والسمسم وحبة البركة والجرجير والكتان وغيرها من النباتات والتي تستخدم في التغذية والبشرة ونهدف إلى تحقيق أهداف الجامعة من خلال تدريب الطلاب على مواكبة سوق العمل في هذا المجال بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية على هذه النباتات بالإضافة إلى توفير زيوت للعاملين بالجامعة وخارج المجتمع الجامعي خاصة وان الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع من توفير أنواع الفواكه والخضراوات ونباتات الزينة والإنتاج الحيواني من دواجن ولحوم ونسعى من خلال المشروعات التي تقوم على إنشاءها الكلية التواكب مع التغيرات المناخية لتتماشى مع البيئة المحيطة من خلال عقد دورات تدريبية تتماشى مع التغيرات المناخية وزيادة المساحة الخضراء ومنها زراعة الأسطح وتشجير المدارس بشتلات من كلية الزراعة كما قمنا بزراعة 10 أفدنة من نبات الجوجوبا خاصة وان هذا النوع من الزراعات واعد للتقليل من التأثيرات البيئية

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