عاجل
للمغتربين المصريين.. سعر كيا سبورتاج موديل 2022 في الإمارات | تفاصيل أخبار التعليم | اليوم.. انطلاق ندوة «التحول إلى مجتمع رقمي متكامل» بجامعة عين شمس.. وحفل تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي.. أوفر برايس 100 ألف جنيه على أسعار فيات تيبو 2022 نشرة المرأة.. 5 أشياء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم .. وطريقة صنع صابون الغسيل بالمنزل علي جمعة: في هذا الزمان إصلاح النفس من الانغماس في أمر العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفر الزيوت للصعيد.. استخلاص النباتات الطبية والعطرية بجامعة أسيوط الأولى من نوعها في الجامعات

وحدة تجهيز واستخلاص
وحدة تجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية بجامعة أسيوط

انتشرت بشكل كبير زراعات النباتات العطرية والطبية بمحافظة أسيوط حتى أن وصلت مساحة الأراضي المنزرعة بالنباتات العطرية والطبية 4433 فدان بمختلف مراكز محافظة أسيوط والذي جعل جامعة أسيوط تقوم بإنشاء وحدة لاستخلاص زيوت النباتات العطرية والطبية ترسيخا لدورها المجتمعي لتكون أول وحدة من نوعها داخل الجامعات المصرية وتسهم في التوسع في هذه الزراعات وصناعة الزيوت الناتجة عنها .

تساهم في اتساع زراعات النباتات الطبية والعطرية 

قال المهندس أسامة وهيب أحد مزارعي النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط : نقوم بزراعة النباتات الطبية والعطرية منذ حوالي 20 عاما في فصل الشتاء نقوم بزراعات نباتات الشمر والتي تبدأ في شهر نوفمبر وحتى شهر مايو ونقوم بزراعة الريحان في شهر مايو حتى شهر نوفمبر ونقوم بتصديرها إلى الخارج لاستخلاص الزيوت والعطور منها ولكن يكون التصدير عن طريق وسيط مما يجعل عائدها ضعيف وفكرة إنشاء وحدة لاستخلاص الزيوت من النباتات العطرية تساهم بشكل كبير في التوسع في زراعات النباتات الطبية لارتفاع عائدها خاصة وان الزراعة والتصنيع يكون في مصر 

تدريب الطلاب وإجراء الأبحاث العلمية 

وأشار الدكتور عصام يوسف عبد الحفيظ، أستاذ النباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بكلية الزراعة بجامعة أسيوط والمشرف على وحدة تجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية بالجامعة إلى أن الوحدة تم إنشائها بهدف خدمة العملية التعليمية من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم إلى سوق العمل كما تهدف إلى تطبيق الأهداف البحثية لخدمة الباحثين كما تهدف إلى توفير الزيوت بجودة عالية الي قاطني محافظة أسيوط وصعيد مصر بوجه عام وتأهيل الراغبين في إنشاء مشروعات صغيرة في مجال استخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية خاصة مع تزايد زراعات هذه النباتات في المحافظة .

تنتج 7 أنواع من الزيوت 

وأضاف عبد الحفيظ أن الوحدة بدأت العمل عام 2020 / 2021 من خلال الإنتاج والتوزيع وتدريب الطلاب والخريجين وتقوم الوحدة على عصر الزيوت الثابتة وبدأت الوحدة بـعصر 5 نباتات وتم إضافة نوعين آخرين وأصبحت الآن تقوم على عصر 7 نباتات طبية وعطرية وخلال الفترة القادمة سوف نقوم بإنشاء مركز هيدروليكي لعصر الزيتون والنباتات التي تحتاج إلى مركز هيدروليكي بالإضافة إلى إنشاء خط تقطير لزيوت النعناع والريحان والتي تعتمد على التقطير بالبخار كما نسعى إلى إنشاء خط لتعبئة شاي الأعشاب بمختلف المراحل التي يمر عليها من غربله والطحن والخلط وتبخير ثاني أكسيد الكربون إلى الانتهاء بالتعبئة ، لافتا إلى أن الهدف من الفكرة إنشاء نموذج محاكاة لمصنع يقوم على تدريب الطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل .

يزين الأرض ويعطر الجو..الريحان محصول أهل أبنوب للتصدير والاستخدام في صناعة الدواء

محافظ أسيوط: تنفيذ سيناريو محاكاة لهطول أمطار غزيرة بنفق الزهراء استعداد للشتاء

وأشار عبد الحفيظ أن الوحدة تشمل تضم وحدة للعصر على البارد وبها ماكينتا عصر تستخدمان في عصر بذرة حبة البركة والسمسم وجوز الهند والجرجير والجوجوبا واللوز وغيرها من البذور التي تعصر على البارد، ولكن هذه الماكينات تعطي ناتج 100 كيلو زيوت يوميا للماكينة وبسبب انخفاض إنتاجها قمنا بتركيب ماكينتين بالوحدة كبداية للعمل

الأولى من نوعها بالجامعات المصرية 

ومن جانبه قال الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط، أن وحدة تجهيز واستخلاص زيوت النباتات الطبية والعطرية تعتبر فريدة من نوعها في الجامعات المصرية والتي بدأت بالفعل في استخلاص الزيوت الثابتة في 7 محاصيل ومنها الجوجوبا والسمسم وحبة البركة والجرجير والكتان وغيرها من النباتات والتي تستخدم في التغذية والبشرة ونهدف إلى تحقيق أهداف الجامعة من خلال تدريب الطلاب على مواكبة سوق العمل في هذا المجال بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية على هذه النباتات بالإضافة إلى توفير زيوت للعاملين بالجامعة وخارج المجتمع الجامعي خاصة وان الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع من توفير أنواع الفواكه والخضراوات ونباتات الزينة والإنتاج الحيواني من دواجن ولحوم ونسعى من خلال المشروعات التي تقوم على إنشاءها الكلية التواكب مع التغيرات المناخية لتتماشى مع البيئة المحيطة من خلال عقد دورات تدريبية تتماشى مع التغيرات المناخية وزيادة المساحة الخضراء ومنها زراعة الأسطح وتشجير المدارس بشتلات من كلية الزراعة كما قمنا بزراعة 10 أفدنة من نبات الجوجوبا خاصة وان هذا النوع من الزراعات واعد للتقليل من التأثيرات البيئية 

 

 

 

 

0c312c9c-9936-49ab-84af-68f886b5730a
0c312c9c-9936-49ab-84af-68f886b5730a
0c2093d8-7b83-49e2-a435-8dc5fce0472f
0c2093d8-7b83-49e2-a435-8dc5fce0472f
5ba9f920-c3a6-427b-b88c-f3de522326c6
5ba9f920-c3a6-427b-b88c-f3de522326c6
5fc73b64-49e4-4794-8c05-852b36e8954d
5fc73b64-49e4-4794-8c05-852b36e8954d
7b0b8d27-7b8f-44d1-9081-9ea07747ae74
7b0b8d27-7b8f-44d1-9081-9ea07747ae74
0188b75c-738c-4c88-911a-104b41fb1bd1
0188b75c-738c-4c88-911a-104b41fb1bd1
56515961-8e2c-4f26-b399-7317689a0921
56515961-8e2c-4f26-b399-7317689a0921
b382ab79-4663-490a-b33b-34ce5bc99b47
b382ab79-4663-490a-b33b-34ce5bc99b47
b860543f-a11e-44be-bfe2-cd0f6513c0d6
b860543f-a11e-44be-bfe2-cd0f6513c0d6
c3657fd1-9169-4aec-9c58-269053ba9d60
c3657fd1-9169-4aec-9c58-269053ba9d60
e4e248e8-d48f-4083-8a2b-39800b2d2fbe
e4e248e8-d48f-4083-8a2b-39800b2d2fbe
أسيوط اخبار اسيوط جامعة اسيوط كلية زراعة اسيوط النباتات الطبية زراعة النباتات الطبية والعطرية استخلاص الزيوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

بركات يكشف سلبيات أداء الأهلي مع مارسيل كولر

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط: 10 ملايين جنيه لتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية

من الاندثار إلى الانتشار.. الذهب الأبيض يزين أراضي أسيوط.. شاهد

ترشيحاتنا

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 16-10-2022

حبس وحرمان من الدعم.. النواب يناقش تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية اليوم

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 16-10-2022

أخبار الرياضة.. موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك .. بركات يتحدث عن سلبيات كولر ..تعليق رضا البلتاجي على ركلة جزاء الترجي أمام بلاتو يونايتد

صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت.. والأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد بهذه المناطق| أخبار التوك شو

عضو لجنة كورونا يكشف مفاجأة غير سارة بدخول الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ