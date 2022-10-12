أشبه بعربات الملوك.. شاب أسيوطي يصمم سيارة من الخشب تعمل بالريموت

مينا لطفي الشهير بـ " مينا فرعون " شاب أسيوطي تخرج من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط لم ينتظر العمل بمؤهله الدراسي وكانت له نظرة أخرى بالإبداع في النجارة، عمل بمهنة النجارة لسنوات حتى أصبح مبدعا في أعمال النجارة قام بصناعة سيارة مأكولات من الأخشاب ولم يتوقف إبداعه عند هذا العمل خاصة وأنه كان يحب السيارات فراودته فكرة تصنيع سيارة من الخشب على الشكل الفرعوني وأطلق عليها اسم " مينا فرعون " على اسم الملك مينا موحد القطرين

سيارة من الخشب

وقال مينا فرعون لـ "صدى البلد" أنا منذ صغري وأنا لدي شغف إنني أقوم بتصميم سيارة مختلفة عن السيارات التي نراها وبمواصفات أعلى وتحمل اسم " صنع في مصر " ففكرت كثيرا وقمت بدراسة الفكرة حتى وصلت إلى التصميم النهائي بأن أصنع سيارة من الخشب على الشكل الفرعوني تحمل شعار الملك " مينا " وتعمل بالبريموت كنترول عن بعد بها كل مميزات السيارات الحديثة بل بها إمكانيات لا نراها في السيارات التي تعرض في عالم السيارات

استغرقت 8 أشهر في التصنيع

وأضاف مينا قائلا : تصنيع السيارة استغرق 8 أشهر من العمل اليومي وكانت أصعب فترة هي تجميع هيكل السيارة والتي اعتمدت فيها على أجود أنواع الخشب والذي يعطي السيارة اتزانا أثناء السير وحرصت في تصنيع السيارة على توفير وسائل الأمان بها من خلال تصميم عفشة السيارة للتناسب مع سرعتها التي تصل إلى 160 كيلو في الساعة

تعمل بالريموت كنترول

وتابع : تتميز سيارتي بالطابع الفرعوني وتحمل شعار الملك " مينا " موحد القطرين كما أن السيارة تعمل عن بعد بالكامل من خلال ريموت كنترول، إضافة إلى فتح الكبوت والشنطة وتحتوي السيارة على موتور 250CC وتستطيع السير للأمام والخلف بسرعة قصوى 160 كيلو متر في الساعة وبها شاشة عرض وبها درج خاص بالمتعلقات الشخصية " الإكسسوارات " يتم فتحه من خلال الريموت كنترول، إضافة إلى درج آخر للاحتفاظ بالأطعمة من المكسرات والتسالي ودرج لحفظ الزجاجات والمشروبات، ودرج خاص بمعدات الطعام وتربيزة طعام ومرآة زجاجية ودرج مخصص للاحتفاظ بالسجائر ومتعلقاتها".

صنع في مصر

واستكمل : السيارة تحمل شخص واحد وبها كل مقومات المعيشة لقائدها وكل هدفي من الفكرة أن يكتب عليها صنع في مصر لتعيد الطابع الفرعوني إلى الحياة المصرية خاصة وان فكرة السيارة ترجع الى أكثر من 6000 عام حضارة مصر القديمة التي نفتخر بها .

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