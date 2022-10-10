وظائف شاغرة بجامعة أسيوط.. تعرف عليها

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط عن حاجة الجامعة لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة بموازنة قسم التعليم وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 81/2016، لتلبية إحتياجات الجامعة من كافة القيادات من المؤهلين لذلك.

دعا رئيس الجامعة العاملين المؤهلين ومن تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم للاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم التى تدفع عجلة التقدم والتطوير بشكل يحقق أقصى إستفادة ممكنه من كفاءات الهيكل الإدارى بالجامعة وأشار أيضاً إلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحاً أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية. موضحاً أن الوظائف المعلن عنها بقسم التعليم جميعها فى المستوى الوظيفى "مدير عام"، وهي مدير عام الدراسات العليا والبحوث، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الوحدات ذات الطابع الخاص.



وأشار شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، أن المتقدم لشغل هذه الوظائف لابد أن يكون مؤهلاً لشغل هذه الوظائف حسب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر والمعلنة على بوابة الوظائف الحكومية

أما بخصوص المستندات المطلوبة من المتقدم فهي تتضمن بيان حالة وظيفية متضمناً مؤهلاته العلمية وتاريخه الوظيفي وآخر ثلاث تقويم أداء، وبيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وبيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته، وإقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم لها وفقاً لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير، على أن يقدم الطلب باسم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للوظائف القيادية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر من 9 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر 2022 م.