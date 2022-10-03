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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

نجاح جراحة ميكروسكوبية نادرة في المخ بمستشفى جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح فريق طبي بقسم المخ والأعصاب في إنقاذ حياة مريضة مسنة بإجراء جراحة ميكروسكوبية لغلق تمدد شرياني بالمخ باستخدام ميكروسكوب جديد تم تزويد المستشفى به مؤخراً يصل ثمنه 2 مليون و500 ألف جنيه، وهي جراحة نادرة لا تجرى إلا في عدد محدود من المستشفيات من ضمنها المستشفى الجامعي بأسيوط، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه إدارة الجامعة للمستشفيات الجامعية حيث تضع تطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية على رأس قائمة أولوياتها انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات الطبية لملايين المرضى بالصعيد من المترددين عليها.   

  
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، على دعم إدارة الجامعة  لإدارة المستشفيات الجامعية وكلية الطب بأسيوط لقسم الأمراض العصبية وهو ما يصب في صالح المريض حيث أصبحت الخدمات تقدم على أعلى مستوى وبالسرعة اللازمة لإنقاذ حياة المريض في هذا القسم وغيره من أقسام المستشفى التي تحظى جميعها بنخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطباء المتميزين الذين تحرص الجامعة على تطوير مهاراتهم بشكلٍ مستمر لصالح المريض.


وأشار عطية إلى أن الفريق الطبي ضم نخبة من معاوني أعضاء هيئة التدريس في تخصص جراحة المخ والأعصاب و هم الدكتور فراج محمد فراج والدكتور محمد تمام والدكتور نجيب ، وفي تخصص التخدير و هم الدكتور أحمد السنباطي والدكتور محمد صلاح والدكتورة رحاب عادل.

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و أوضح الدكتور محمد عبد الباسط  خلاف رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ومدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية أن المريضة وصلت استقبال مستشفى الأمراض العصبية والنفسية مصابة بصداع شديد مع اضطراب في درجة الوعي حيث تم عمل أشعة مقطعية وتبين وجود نزيف بالمخ ثم تم عمل أشعة مقطعية بالصبغة على شرايين المخ لمعرفة سبب النزيف وتبين وجود تمدد شرياني منفجر بالمخ وتم اتخاذ قرار بإجراء الجراحة الميكروسكوبية في اليوم التالي، وقد بينت الأشعة بعد الجراحة أنه تم غلق التمدد الشرياني بواسطة كليبسات تيتانيوم مع الحفاظ على الشرايين المحيطة لتجنب حدوث أي مضاعفات، والمريضة بعد الجراحة في درجة وعي كاملة ولا تعاني أي آثار جانبية.

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