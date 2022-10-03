مفيش مقاعد في الفصول.. وكيل تعليم أسيوط: لو الصورة صحيحة هعزل مدير المدرسة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك صورا لتلاميذ يجلسون على مقاعد متهالكة وفصول غير نظيفة خالية من المقاعد بالمدرسة الابتدائية المعابدة المشتركة أبنوب بجوار مستشفي المعابدة بأسيوط.

ومن جهته قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط قمت بإرسال لجنة اليوم للتفتيش على المدرسة ولو ثبت صحة هذه الصور هعزل مدير المدرسة ويحال للتحقيق بسبب التقصير .



وأضاف زنار في تصريحات لـ " صدى البلد " قائلا: أنا توليت المسئولية منذ أسبوع وأرسل لي جميع مديري الإدارات التعليمية بانتهاء الإدارات من الاستعداد للعام الدراسي من تجهيز المدارس وإعداد جداول الحصص حتى تسير العملية التعليمية بشكل طبيعي من اليوم الأول.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى قيامه بجولات ميدانية بمختلف الإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية التعليمية لافتا إلى انه قام بمجازاة 3 من مديري المدارس ومكافأة آخرين .

FB_IMG_1664773589589

FB_IMG_1664773592488

FB_IMG_1664773583916

FB_IMG_1664773586726

FB_IMG_1664773578306