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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بعد فصل ابنه في أول يوم دراسة بأسيوط.. تصرف مفاجئ من ولي الأمر

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسيوط

موجة من الجدل والسخرية شهدتها صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد نشر الصفحات صورة لقرار فصل طالب بسبب ترك حصة في اليوم الأول الدراسي بمدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين بمركز أبوتيج في أسيوط.


تناول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك القرار بالسخرية قائلين " ملحقش يدخل الفصل وخرج " ، " من أول يوم " ، " أحنا لحقنا " وغيرها من العبارات حتى أن فاجأ ولي أمر أحد الطلاب المفصولين بتعليق على منشور أحد الصفحات قائلا لمدير المدرسة :" أنا ولي أمر الطالب المفصول وأنا أرحب بهذا الإجراء ولا لوم عليك، الفصل عقاب معنوي لابني ولك كل احترام وتقدير وأنا اعترف بمجهوداتك في رعاية أبنائنا وأقدم اعتذار لسوء القهم لذلك وأنا أرحب بهذا العقاب ولو اشد من ذلك لأني اعلم خوفك على مصلحة أبنائنا " .


وعلق محمد جمال مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين بأبوتيج قائلا :" هو حضراتكم زعلانين علشان بنقوم الأولاد ، الطلبة جاية من أول يوم معندهمش أي قابلية للجلوس داخل الفصل لأنهم واخدين معظم الدروس من شهر 8 ، وكمية الشتايم اللي بينهم وبين بعض بشكل يصعب تصديقه ... نعمل ايه .. هل نتركهم ؟


وأضاف مدير المدرسة في تعليقه على صفحات أحد منشورات الفيس بوك قائلا :" طيب لو سيبناهم هيصورا بعض وهتقولوا المدرسة كلها في الملعب ومفيش انضباط ولما نقوم الطلبة ونضبط سلوكياتهم ونحاول نوصلهم للطريق الصح تزعلوا وتشتغلوا على واقع التواصل بدون أدنى مسئولية .. هل لو الطالب قاعد في الفصل كان هيتعاقب ؟ .. طيب مسالتنش نفسك لما الطالب هيسيب الحصة هيعمل إيه ؟ .. أنا هقول لحضرتك اما هينزل الملعب يلعب أو يروح لزمايله الفصل ياخدهم من باقي الفصول أو يحاول يروح البوابة أو السور علشان يهرب فأيه الحل ؟ .


ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار فصل الطلاب بأنه أسرع قرار في التاريخ مشيدين بمدير المدرسة لتحقيق الانضباط مع بداية العام الدراسي

فيما قال أحد قيادات مديرية التربية والتعليم " احنا ملحقناش"  تعليقا على قرار مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بفصل 6 طلاب لمدة ثلاثة أيام لإحضار أولياء أمورهم بسبب عدم الانضباط ومخالفة لائحة الانضباط المدرسي  في اليوم الأول من العام الدراسي .

وقال أحد شهود العيان انه فور دخول الطلاب إلى المدرسة حاولوا فرض الهرج والمرج مع زملائهم ولم يدخلوا إلى الفصل بعد طابور الصباح وظلوا يتجولون في طرقات المدرسة والنظر من نوافذ الفصول على الطلاب خلال الحصص وعندما لاحظ مدير المدرسة قام باصطحابهم إلى مكتبه وأثناء حديثه معهم قام احد الطلاب بالتلفظ بألفاظ غير لائقة مع زميله مما أثار غضب مدير المدرسة وقرر فصلهم 3 أيام او لحين إحضار أولياء أمورهم.


وقال عماري محمد عبد الخالق مدير الإدارة التعليمية بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط انه تلقى اليوم مذكرة من مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين بمركز أبوتيج بقيام 6 طلاب بمحاولة نشر الفوضى في المدرسة ومخالفتهم للائحة الانضباط والتلفظ بألفاظ غير لائقة داخل المدرسة أثناء سير العملية التعليمية في اليوم الأول من العام الدراسي وقرر مدير المدرسة فصلهم 3 أيام او لحين إحضار أولياء أمورهم .

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وأضاف عبدالخالق إن مدير مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين شاب ويعمل جاهدا على تطوير المنظومة التعليمية بالمدرسة ويسعى للحفاظ على التزام الطلاب بالانضباط حتى لا تتأثر المنظومة التعليمية بالمدرسة .


وأشار مدير إدارة أبوتيج التعليمية إلى انه طلب من مدير المدرسة إحضار أولياء أمور الطلاب المفصولين الى الإدارة التعليمية للاجتماع بهم وتوضيح السلوك الذي ينتهجه أبنائهم داخل المدرسة لتعديله ومتابعتهم بصفة مستمرة

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