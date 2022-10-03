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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط: 10 ملايين جنيه لتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتفقد ملاعب كلية التربية الرياضية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، تخصيص 10 ملايين جنيه لإجراء أعمال الإحلال والتجديد اللازمة لتطوير ملاعب كلية التربية الرياضية، وذلك بما يضمن الحفاظ على مستوى الملاعب والأجهزة وفق النظم والشروط المحددة في هذا الشأن والملائمة لإقامة مختلف البطولات والمسابقات الرياضية.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط لكلية التربية الرياضية والتي استقبله فيها الدكتور عماد سمير عميد الكلية مع لفيف من قيادات الكلية السابقة والحالية.
وخلال الزيارة أكد رئيس جامعة أسيوط على ما توليه إدارة الجامعة من دعم ورعاية للرياضة بمختلف أشكالها سواء على مستوى الدراسة العلمية أو البحثية أو على مستوى الممارسة كهواية سواء للأفراد من المجتمع الخارجي أو المجتمع المحيط في ظل ما تحظى به الجامعة من صروح رياضية هائلة على أعلى مستوى من التجهيزات لممارسة مختلف الألعاب الفردية أو الجماعية.
وصرح الدكتور عماد سمير عميد الكلية أن زيارة رئيس الجامعة تضمنت كذلك موافقة سيادته على استكمال تكييف مدرجات الكلية وتجهيز عدد من المعامل الجديدة والتي تتضمن معمل للحاسب الآلي وتوفير عدد من الشاشات التفاعلية وذلك دعماً للعملية التعليمية تزامناً مع بدء العام الجامعي الجديد 2022/2023م.

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وأضاف عميد الكلية أن زيارة رئيس الجامعة بدأت بتفقده الملاعب الملحقة بالكلية وذلك لحضور تمارين الإحماء الصباحية للطلاب، ثم تفقده عدد من المدرجات وذلك لمتابعة انتظام الطلاب في العملية التعليمية وحضورهم المكثف في الأيام الأولى للعام الجامعي الجديد.

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