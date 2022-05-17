تنفيذي أسيوط يوافق على خطط برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته الأخيرة على تنفيذ خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية لتكتل زراعة وتصنيع (الرمان وعسل النحل – النباتات الطبية والعطرية).

وأضاف أن المجلس وافق أيضا على خطة عمل حملة التوعية للتخفيف من آثار فيروس كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية .

وحضر جلسة المجلس التنفيذي المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات ورؤساء شركات المرافق.

وقال محافظ أسيوط إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرنامج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وثمن المحافظ جهود وزارة التنمية المحلية والقائمين على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتعزيز التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة والارتقاء بالاقتصاد المحلي من خلال دعم الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال من أجل دعم نمو القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة من خلال التكتلات الاقتصادية.

من جانبه أوضح يحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج تنمية الصعيد بالمحافظة أن الوحدة انتهت من إعداد خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية لتكتلي زراعة وتصنيع وتجهيز (الرمان وعسل النحل – النباتات الطبية والعطرية) بعد عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي في إطار التخطيط التشاركي.

وقال إنه تم إعداد الخطة خلال الفترة من مايو 2022 وحتى أكتوبر 2023 وتشمل تطوير ودعم الممارسات الزراعية ما قبل الحصاد وتعزيز بيئة التكتل من خلال بناء القدرات المؤسسية للتكتلات وتحسين منظومة تدوال استخدام المبيدات وأساليب الري الحديث وتحسين منظومة التكويد الزراعي وكذلك ما بعد الحصاد وحتى مرحلة التصنيع ثم مرحلة اختراق الأسواق وعمل هوية تسويفية لمنتجات التكتل ودعم نفاذ المنتج إلى الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية والحملات الإعلانية والربط مع كبار العملاء.

وأضاف أن الوحدة أنتهت أيضا من إعداد خطة عمل لحملة توعية للتخفيف من آثار كورونا على المنشأت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال دعم منشأت الأعمال لمواجهة آثار الجائحة ومساعدة أصحاب الأعمال على التعافي مع إمكانية التنسيق والشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

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