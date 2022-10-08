غرامات ومحاضر.. محافظ أسيوط: حملات توعوية لمنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تكثيف حملات التوعية ،لمنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، بالاضافة الى المتابعة المستمرة بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد على توزيع عشرات المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الاضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية تماشياً مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم، إلى أن إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والإدارات الزراعية والجمعيات الأهلية ومسئولى المخلفات الصلبة بالمراكز والاحياء، نظمت العديد من الحملات بقرى مركزى ابنوب والفتح لتوعية المزارعين بإخطار وأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية من الناحية البيئية والصحية والدينية وطرق تعظيم الاستفادة من المخلفات.

وأضاف أن الحملات شملت التوعية بالعقوبات التى سيتم تطبيقها على المخالفين وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠م الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من خمسون ألف إلى مليون جنيه مصرى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتزامناً مع موسم حصاد محصول الذرة على ان تستمر تلك الحملات والندوات جميع قرى ومراكز المحافظة .



كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات ولقاءات لتفعيل خطة مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتم خلالها تكليف نائبه المهندس عمرو عبدالعال بالمتابعة والاشراف على مركزي أسيوط والفتح وحي شرق وحي غرب واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالمتابعة والاشراف على مراكز المحافظة الشمالية والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بالمتابعة والإشراف على مراكز المحافظة الجنوبية والتنسيق والتعاون مع مديريتي الزراعة والبيئة والوحدات المحلية وذلك لمتابعة لجان الرصد الميداني والمتابعة للأراضي الزراعية كل في نطاقه لضبط أي حالات حرق للمخلفات الزارعية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفرض غرامات مالية على المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

ووجه المحافظ بأن تكون تلك الحملات بشكل دوري وخلال الفترتين الصباحية والمسائية مع تقديم تقرير بأعداد المخالفات التى تم تحريرها وأماكنها موثقة بالصور للحفاظ على البيئة من التلوث فضلاً عن تكثيف حملات وندوات الارشاد والتوعية المزارعين.

من جانبه أوضح رجب محمود مدير ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ان حملات التوعية استهدفت في الاسبوع الماضى قرى مركزي الفتح و أبنوب وتم تنظيم عدة لقاءات توعية مع المزارعين بالحقول أثناء الحصاد وكذلك عقد ندوات توعية بمقر بالوحدات المحلية ومراكز الإرشاد الزراعي والجمعيات الأهلية و الجمعيات الزراعية.

وأضاف أنه تم خلال الحملات توعية المزارعين وتعريفهم بثلاث محاور مهمة تمثلت فى مخاطر وأضرار عملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة البلدية من الناحية البيئية والصحية والدينية وتعريفهم بطرق وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية مثل فرمها و تحويها اعلاف حيوانية أو سماد عضوي وتعريفهم بوجود مفارم بالوحدات المحلية والزراعية يمكنهم استخدامها بالمجان أو بأجر رمزي وتعريفهم بالعقوبات التي يتعرض لها المخالف الذي يقوم بعملية حرق المخلفات طبقا للقانون.

وشارك في الحملات خالد محمد مدير الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بأسيوط و أحلام أحمد رئيس قسم التوعية بإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ومحمد عبد الحميد مدير المخلفات الصلبة بمركز الفتح و عبد الفتاح محمد مدير المخلفات الصلبة بمركز أبنوب ومسئولي الزراعة والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية بمركزي أبنوب والفتح.