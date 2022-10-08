عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرامات ومحاضر.. محافظ أسيوط: حملات توعوية لمنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

حملات توعية للحد
حملات توعية للحد من ظاهرة الحرق المكشوف

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تكثيف حملات التوعية ،لمنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، بالاضافة الى المتابعة المستمرة بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد على توزيع عشرات المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الاضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية تماشياً مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم، إلى أن إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والإدارات الزراعية والجمعيات الأهلية ومسئولى المخلفات الصلبة بالمراكز والاحياء، نظمت العديد من الحملات بقرى مركزى ابنوب والفتح لتوعية المزارعين بإخطار وأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية من الناحية البيئية والصحية والدينية وطرق تعظيم الاستفادة من المخلفات.

وأضاف أن الحملات شملت التوعية بالعقوبات التى سيتم تطبيقها على المخالفين وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠م الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من خمسون ألف إلى مليون جنيه مصرى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتزامناً مع موسم حصاد محصول الذرة على ان تستمر تلك الحملات والندوات جميع قرى ومراكز المحافظة .

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق أسيوط إلى 5 وفيات

رفع 325 طن قمامة خلال حملات للنظافة بقرى ومراكز أسيوط


كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات ولقاءات لتفعيل خطة مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتم خلالها تكليف نائبه المهندس عمرو عبدالعال بالمتابعة والاشراف على مركزي أسيوط والفتح وحي شرق وحي غرب واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالمتابعة والاشراف على مراكز المحافظة الشمالية والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بالمتابعة والإشراف على مراكز المحافظة الجنوبية والتنسيق والتعاون مع مديريتي الزراعة والبيئة والوحدات المحلية وذلك لمتابعة لجان الرصد الميداني والمتابعة للأراضي الزراعية كل في نطاقه لضبط أي حالات حرق للمخلفات الزارعية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفرض غرامات مالية على المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

ووجه المحافظ بأن تكون تلك الحملات بشكل دوري وخلال الفترتين الصباحية والمسائية مع تقديم تقرير بأعداد المخالفات التى تم تحريرها وأماكنها موثقة بالصور للحفاظ على البيئة من التلوث فضلاً عن تكثيف حملات وندوات الارشاد والتوعية المزارعين.

من جانبه أوضح رجب محمود مدير ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ان حملات التوعية استهدفت في الاسبوع الماضى قرى مركزي الفتح و أبنوب وتم تنظيم عدة لقاءات توعية مع المزارعين بالحقول أثناء الحصاد وكذلك عقد ندوات توعية بمقر بالوحدات المحلية ومراكز الإرشاد الزراعي والجمعيات الأهلية و الجمعيات الزراعية.

وأضاف أنه تم خلال الحملات توعية المزارعين وتعريفهم بثلاث محاور مهمة تمثلت فى مخاطر وأضرار عملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة البلدية من الناحية البيئية والصحية والدينية وتعريفهم بطرق وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية مثل فرمها و تحويها اعلاف حيوانية أو سماد عضوي وتعريفهم بوجود مفارم بالوحدات المحلية والزراعية يمكنهم استخدامها بالمجان أو بأجر رمزي وتعريفهم بالعقوبات التي يتعرض لها المخالف الذي يقوم بعملية حرق المخلفات طبقا للقانون.

وشارك في الحملات خالد محمد مدير الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بأسيوط و أحلام أحمد رئيس قسم التوعية بإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ومحمد عبد الحميد مدير المخلفات الصلبة بمركز الفتح و عبد الفتاح محمد مدير المخلفات الصلبة بمركز أبنوب ومسئولي الزراعة والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية بمركزي أبنوب والفتح.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الحرق المكشوف ظاهرة الحرق المكشوف زراعة أسيوط رئيس جهاز شئون البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

على أجهزة التنفس .. آخر فيديو لـ هشام سليم قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

موضوعات متعلقة

كان رايح يروي الزرع.. مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في أسيوط

محافظ أسيوط: حملات للنظافة ورفع المخلفات والقمامة من أمام المدارس

ترشيحاتنا

شهيدان و11 إصابة.. اشتباكات مع جيش الاحتلال في مخيم جنين

القباج تلتقي 700 متطوع من المشاركين في قمة المناخ بمعسكر أبو قير

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي والشعب الليبي بالمولد النبوى

لمحبي القهوة.. نجاح تجربة زراعة البن لأول مرة بالشرقية والشتلات تبدأ من 35 جنيه

ينتهي موسم 2024 .. بيراميدز يمدد عقد عبدالله السعيد عاما إضافيا

سورة الأحزاب.. تلاوة تحبيرية للقارئ أحمد أبوالوفا الصعيدي في ذكرى المولد النبوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالة جميلة في باريس| شاهد

توقف عن تناولها فورا.. طبيبة تحذر: هذا النوع من حلاوة المولد يهدد صحتك

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أسرار غير متوقعة لـ أناقة ميرهان حسين

خبير مناعة يكشف أسرار صادمة عن أمراض الخريف| تفاصيل

فيديو

الشرطة تتدخل.. قيادة متهورة على طريق الإسماعيلية بعد واقعة طريق السويس الأخيرة

على أجهزة التنفس .. آخر فيديو لـ هشام سليم قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ