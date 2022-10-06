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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق أسيوط إلى 5 وفيات

إسعاف
إسعاف

ارتفع عدد الوفيات في حادث تصادم سيارة ربع نقل تحمل ركاب وتروسيكل بدون لوحات بطريق أسيوط القاهرة الزراعي بالقرب من الكوبري الجديد بمدينة القوصية إلى 5 وفيات و 8 مصابين بعد أن توفي شخصين بعد وصولهما إلى مستشفى القوصية المركزي.


كانت مستشفى القوصية المركزي استقبلت صباح اليوم الخميس 3 جثث و10 مصابين في حادث تصادم سيارة ربع نقل " ركاب " وتروسيكل بمدخل الكوبري الجديد بمدينة القوصية بأسيوط

وحصل موقع صدى البلد على أسماء الضحايا وحالتهم الصحية وهم كلا من " وليد . ب .م " 27 عاما ، كسور متعددة بالجسم ، و " أحمد .ع .م " 35 عاما ، كسور متعددة بالجسم ، و " مصطفى . ش . م " 30 عاما ، اشتباه كسر بالعمود الفقري ، و " محمد . أ . ف " 20 عاما ، اشتباه كسر بالعمود الفقري ، و " محمد . ن . م " 23 عاما ، اشتباه كسر بالزراع الأيسر ، و " يونس . م . ي " 33 عاما ، كسر بالكتف الأيمن ، و " نادية . ر . ع " 32 عاما ، اشتباه كسر بالقدم الأيسر ، و " عبد العال . ف . م " 70 عاما ، اشتباه ما بعد الارتجاج ، و " سحر . ج . ع " 24 عاما ، اشتباه كسر بالزراع الأيمن ، و " أحمد . ن . م " 20 عاما ، كدمات متفرقة بالجسم.


كما استقبلت مشرحة مستشفى القوصية 3 جثث من الحادث وهم " محمد . س . إ " 20 عاما ، و " عبد الحفيظ . س . ع " 21 عاما ، و " وجثة لذكر مجهول الهوية " وأثناء إجراء الإسعافات الأولية توفي شخصين ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص وينخفض عدد المصابين إلى 8 حالات.


و كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل ركاب وتروسيكل بدون لوحات ووقوع وفيات ومصابين. 

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل " ركاب " رقم 2149 وتروسيكل بدون لوحات بطريق أسيوط القاهرة الزراعي أمام مدخل الكوبري الجديد بمركز القوصية ووجود 3 وفيات و10 مصابين.


و دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة أسيوط بـ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين والمتوفيين في الحادث إلى مستشفى القوصية المركزي  ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

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