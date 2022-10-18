محافظ المنوفية: حصر بؤر تجمعات المياه استعدادا لموسم الشتاء

كلف اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات العاجلة استعداداً لموسم الشتاء.

وشدد المحافظ، علي حصر جميع الأماكن الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار بكافة المراكز والمدن والقرى ومراجعة خطة التعامل الفورى معها وإعداد تقرير مفصل خلال 48 ساعة للعرض عليه.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لدور الانعقاد الحادي والثلاثون لسنة 2022،بحضور ، محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ ، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكرى ، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ومديرى مديريات الخدمات ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

وشدد المحافظ، علي تواجد فرق طوارئ ميدانية للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة ، قائلا " بأنه لابد من تطوير منظومة العمل لتواكب التغيرات المتلاحقة وإعداد خطط وسيناريوهات مسبقة قابلة للتنفيذ للتدخل الفورى والسريع بكافة مواقع العمل".