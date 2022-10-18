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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية تمد معسكرات الإيواء بالأدوية والأمصال .. صور

صحة المنوفية تتابع
صحة المنوفية تتابع معسكرات لايواء الاهالي

تفقدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ،  تجهيزات معسكر الإيواء بقرية جزي بمركز منوف للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة الوضع أولا بأول عن كثب.

رافق وكيل المديرية في جولتها التفقدية الدكتور محمد العسكري مدير الطب الوقائي ، والدكتورة عبير نشأت مدير الترصد بالمديرية ، والدكتورة منة الله السيد مدير التطعيمات بالمديرية ، وبحضور دكتورة شيماء كتبوه القائم بأعمال مدير إدارة منوف الصحية ، والدكتور عبد الحكيم عامر  مدير الطب الوقائي بإدارة منوف الصحية.

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14 خيمة لإيواء المتضررين من ارتفاع منسوب النيل في المنوفية

حيث تم الوقوف على مدى جاهزية الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاستعدادات الوقائية لمنع انتشار الامراض المعدية والتفشيات الوبائية وذلك عن طريق الترصد المبكر لتلك الأمراض لمنع حدوثها وكذلك توفير كافة التطعيمات والأمصال اللازمة لهذا الشأن .

وأيضاً الرقابة الصحية علي مصادر المياه و متابعة استيفاء خزانات وناقلات المياه للاشتراطات الصحية ، كما تم التأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للمعسكر والاطمئنان علي صلاحيتها  للاستهلاك الآدمى من عدمة وخلوها من مظاهر التلف .

جدير بالذكر أنه قد تم تكليف وحدات ناقلات الأمراض بعمل اجراءات الرش والتطهير للمعسكر وأماكن تجمع البرك والمستنقعات للقضاء على ناقلات الأمراض وذلك للحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريقها .

يذكر أنه تم اقامة معسكر الإيواء بالوحدة الصحية بجزى ،  تحسبا لحدوث أى تضررات فى حال ارتفاع منسوب مياه نهر النيل المحتمل.

يضم المعسكر عدد  14 خيمة بطاقة استيعابية  60  سريرا و120 بطانية  وسيارة إسعاف ووحدة صحية وعيادة  بالتنسيق مع مديري التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر.

صحة المنوفية تتفقد معسكرات الايواء
صحة المنوفية تتفقد معسكرات الايواء
صحة المنوفية تتفقد معسكرات الايواء
صحة المنوفية تتفقد معسكرات الايواء
صحة المنوفية تتفقد معسكرات الايواء
صحة المنوفية تتفقد معسكرات الايواء
صحة المنوفية تتفقد معسكرات الايواء
صحة المنوفية تتفقد معسكرات الايواء
صحة المنوفية تتفقد معسكرات الايواء
صحة المنوفية تتفقد معسكرات الايواء
معسكرات الإيواء الفيضان ارتفاع منسوب مياه النيل محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية اخبار المنوفية

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