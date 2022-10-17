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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه النيل تغرق عددا من المساحات المزروعة في المنوفية بسبب الفيضان.. صور

غرق بعض الأراضي في
غرق بعض الأراضي في المنوفية


تابع محمد العربي نائب رئيس مدينة الشهداء في محافظة المنوفية برفقة  عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة اليوم نتائج ارتفاع منسوب مياه فرع رشيد لنهر النيل على الأراضي وممتلكات المواطنين بقرى الوحدة القروية بزاوية الناعورة، حيث غمرت المياه مساحات من الأراضي المزروعة.

ومن جانبه ناشد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر بإخلائها وعدم زراعتها حفاظاً على سلامتهم وتفادياً لحدوث الخسائر الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

حصر جميع الأراضي المتضررة من ارتفاع منسوب المياه في المنوفية ..صور

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وأكد أن هناك متابعة مستمرة لرصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بفرع رشيد والتعامل الفوري حفاظاً على أمن وسلامة وممتلكات المواطنين والاستعداد الكامل والدائم لتقديم الدعم لهم.

و أكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أنه تم حصر كافة الأراضي المتضررة من جراء ارتفاع منسوب المياه وجارى التنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية بشأن إعفاء المزارعين المتضررين من دفع القيمة الإيجارية وذلك ضمن سلسلة إجراءات عاجلة يتخذها المحافظ لتقديم الدعم والرعاية الكاملة للأهالى.

وأشار إلى أن هناك متابعات مستمرة وعلى مدار الساعة لطبيعة الموقف ورصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ومؤكداً حرصه على الوقوف بجانب الأهالى وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
مياه النيل تغمر عدد من الأراضي الزراعية
ارتفاع منسوب المياه ارتفاع منسوب مياه النيل محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية اخبار المنوفية

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