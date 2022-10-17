حصر جميع الأراضي المتضررة من ارتفاع منسوب المياه في المنوفية ..صور

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية تجهيزات معسكر الإيواء بعزبة التاج القبلية بقرية دلهمو بمركز أشمون للوقوف على مدى جاهزيته تحسبا لحدوث أى تضررات للأهالى فى حال ارتفاع منسوب مياه نهر النيل المحتمل وإزالة أى معوقات.

يأتي ذلك في إطار الإستعداد التام وبالتنسيق الكامل مع جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن الإجتماعى ، حيث تفقد المحافظ المخيمات بالمعسكر والذى يضم 15 خيمة وبطاقة استيعابية 60 سرير ومزود بكافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والوقوف بجانبهم في ظل الأزمات، وذلك بحضور ممثلى الصحة والطب البيطرى والتضامن الإجتماعى لتقديم اللازم في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية على أنه تم حصر كافة الأراضي المتضررة من جراء ارتفاع منسوب المياه وجار التنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية بشأن إعفاء المزارعين المتضررين من دفع القيمة الإيجارية ، وذلك ضمن سلسلة إجراءات عاجلة يتخذها المحافظ لتقديم الدعم والرعاية الكاملة للأهالى.

وأشار إلى أن هناك متابعات مستمرة وعلى مدار الساعة لطبيعة الموقف ورصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بالمنطقة للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ومؤكداً حرصه على الوقوف بجانب الأهالى وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية