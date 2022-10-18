وحشتني أوى.. مها أحمد تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

احيت الفنانة مها أحمد ذكري وفاة والدها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت مها أحمد صورة بصحبه والدها، وعلقت عليها كاتبة: “يوم ميلادك يوم ذكرى وفاتك الله يرحمك يابابا ويحسن اليك ويجعل مثواك الجنه ونعيمها الي لقاء ان شاء الله واحشتنى اوى اوى انت فمكان احسن اكيد، دعواتكم بالرحمه والمغفرة”.

يذكر أنه انهارت الفنانة مها أحمد، على الهواء، ووجهت رسالة غامضة لإحدى السيدات، وقالت: "ارجوكم بلاش تدخلوا العائلات و الاولاد فى المواضيع الخاصة".

وتابعت مها أحمد وهي تبكي: "انت زعلانه منى وجهى كلامك ليا وبلاش كلامك يكون عن زوجى، أو أولادي".

ولفتت مها أحمد إلى أن: "أبنى أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أحسن من الدنيا كلها، وعندي أولاد تانية، بس أحمد حاجة تانية و افتخر به".

مها أحمد تعتذر لـ زوجها و أولادها

وأشارت إلى أنها تعتذر لـ زوجها و نجلها أحمد، ونجلها الثاني، بسبب ما نشر عنهم، معلقة: "واسفة ان عقليات الناس كده".