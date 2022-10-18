محافظ الفيوم يشهد ندوة تعزيز جهود العمل التطوعي بمبادرة حياة كريمة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ندوة "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة" الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الفيوم، بحضور الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد عمر مكرم منسق عام "مؤسسة حياة كريمة" بالفيوم، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والمتطوعين من شباب جامعة الفيوم.

وأعرب محافظ الفيوم، خلال كلمته عن سعادته بحضور هذه الندوة الحوارية، بمشاركة الكوادر العلمية بجانب طلاب الجامعة، مؤكداً على أهمية العمل التطوعي للشباب بالمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تلك المبادرة التى وضع لبنة فكرتها الأولى الشباب خلال لقاءاتهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبنت الدولة تلك الفكرة حتى أصبحت واقعاً ملموساً، من خلال عدد من التدخلات الاجتماعية، ثم تطورت الفكرة لتشمل تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية عملاقة لتطوير الريف المصري.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هى المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر إن لم يكن العالم كله، وتخدم بمرحلتها الأولى ما يقارب من 60% من أبناء الريف المصري، تم اختيار قراهم من خلال مؤشرات دقيقة، ورصد الاحتياجات والمتطلبات الواقعية لتلك القرى، بحيث يتم استهداف القرى الأم والقرى التابعة وتوابع التوابع بتنفيذ مشروعات المباردة الرئاسية بمرحلتها الأولى خلال 3 سنوات، سواء أكانت مشروعات البنية التحتية أو مشروعات بناء الإنسان المصري، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة تحمل الكثير من المعاني للكرامة الإنسانية، بتوفير الخدمات للمواطنين بشتى القرى والنجوع المستهدفة بالمبادرة.

وكشف محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية تركز على محاور تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخدمية من مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، والغاز، والمجمعات الخدمية والزراعية وكل ما هو خدمي، بجانب محور تنمية بناء الإنسان، من تنفيذ لمشروعات صحية وتعليمية وصناعية، ومحور التدخلات الاجتماعية وتنفيذ مشروعات سكن كريم، بجانب محور التدخلات الاقتصادية، وتطوير الحرف اليدوية، ودعم المرأة، والاهتمام بذوى القدرات الخاصة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص.

ولفت المحافظ، إلى أنه يجرى حالياً الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية لحياة كريمة بقرى مركزي طامية والفيوم والمزمع البدء فيها مطلع العام القادم 2023، موضحاً أن أغلب مشروعات المرحلة الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق قد أوشكت على الانتهاء وبلغت نسب التنفيذ فيها مراحل متقدمة، مؤكداً على أهمية وجود الشباب المتطوعين لمتابعة تلك المشروعات لدمجهم بالعمل العام مستقبلا، مثمناً دور "مؤسسة حياة كريمة" فى هذا الشأن، لترسيخ حب الوطن بداخلهم وبث روح الولاء الانتماء لديهم، فالشباب هم أمل مصر ومستقبلها المشرق، مشيراً إلى أن دول العالم أجمع تمر بتحديات كبيرة وصعبة، ورغم كل تلك التحديات وهذه الصعوبات تسير الدولة المصرية قدماً إلى الأمام بإرادة قوية ورؤية واعية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع محافظ الفيوم، أن الندوات التوعوية لشباب الجامعة، تهدف لإلقاء الضوء على ما يحدث على أرض مصر من مبادرات ومشروعات قومية عملاقة، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتغيرات المناخية المستقبلية واستعدادات مصر لقمة المناخ المقرر انعقادها الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ، وغيرها من الموضوعات المهمة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تمكين الشباب وبناء قدراتهم للقيام بدور فعال داخل مجتمعهم، فضلاً عن زيادة الوعي لديهم بقضاياهم الحياتية.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة الفيوم، عن بالغ شكره لمحافظ الفيوم لتلبيته الدعوة لحضور تلك الندوة، ودعمه ومساندته الدائمة للجامعة بشتى الفعاليات، مشيراً إلى أن فكرة الندوة تأتي في إطار التنسيق المتبادل والعمل المشترك بين الجامعة والمحافظة من جانب ومؤسسة حياة كريمة من جانب آخر، بمشاركة 50 متطوعا من الشباب والفتيات من أبناء جامعة الفيوم، موضحاً أن هذه الندوة تؤكد على العمل الوثيق بين مختلف الجهات في شتى المجالات التي تخدم التنمية على أرض إقليم الفيوم.

وأضاف أن ندوة "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، تهدف لتعزيز الوعي ورفع المستوى المعرفي لدى شباب الجامعة بما يتم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة، لافتاً إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن على أرض مصر، موضحاً أن الجامعة تسهم في محور بناء الإنسان بالمبادرة الرئاسية من خلال تنظيم القوافل الطبية والتنموية الشاملة بعدد من قرى المبادرة بمركزي إطسا ويوسف الصديق بالتنسيق مع المحافظة، مثمنًا دور مؤسسة حياة كريمة، بتنظيم تلك الندوة برحاب جامعة الفيوم لتعريف الشباب الجامعي بالمشروعات القومية ، وأهدافها والفئات المستهدفة بها، والدور التطوعي للشباب، أملاً أن تحقق الندوة أهدافها المرجوة.

فيما أوضح منسق عام مبادرة "مؤسسة حياة كريمة" بالفيوم، من خلال العرض التقديمي، مراحل تطور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تهدف لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين بقرى الريف المصري، وسد الفجوات التنموية، والاستثمار في تنمية الإنسان، وإحياء قيم المسئولية المشتركة، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادى والبيئي للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف بمرحلتها الأولى 1436 قرية أم بجانب توابعها فضلاً عن توابع توابعها، بعدد 53 مركزا ومدينة، تشمل 20 محافظة من محافظات مصر.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية تعمل على إعادة بناء شاملة للعمران والإنسان على حد سواء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2023، لافتاً إلى أن المبادرة تعيد رسم خريطة الدولة المصرية من جديد، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية عملاقة بعدد 29 ألف مشروع بالمرحلة الأولى للمبادرة، بتكلفة تتعدى 800 مليار جنيه، موضحاً أن "مؤسسة حياة كريمة"، تعمل بمشاركة 23 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وبالمؤسسة 36 ألف متطوع من الشباب على مستوى الجمهورية.

شملت الندوة، عرض فيديو تسجيلى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وفتح باب المناقشة بين شباب المتطوعين وجلوس المنصة، لعرض بعض الاستفسارات والتساؤلات، بشأن آليات المشاركة بالعمل التطوعي، وعرض أفكار لمشروعات جديدة خلال تنفيذ المرحلة الثانية لحياة كريمة، وتم الرد على تلك التساؤلات وهذه الاستفسارات بالحوار البناء المثمر بين كافة الحضور.