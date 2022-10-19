سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19-10-2022

سعر الدولار اليوم.. استقر سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19-10-2022، إذ تراوح سعر شراء الدولار في البنوك بين 19.59 و19.69 جنيه، وتراوح سعر شراء الدولار في البنوك بين 19.69 و19.71 جنيها.

وكانت أسعار الدولار شهدت ارتفاع كبير أمام الجنيه المصري خلال الشهر الماضي، إلا أنها عاودت الاستقرار، حيث ثبت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري بدون أي تغير.

أعلى سعر للدولار

قدم البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر لشراؤ الدولار بقيمة 19.69 جنيه للشرءا و19.71 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الدولار إلى 19.86 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في أكبر بنكين حكوميين اليوم الأربعاء :"مصر، الأهلي المصري" 19.63 جنيه للشراء 19.69 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك “ قناة السويس، العربي الأفريقي، وفيصل الإسلامي” إلى 19.63 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري حوالي 19.63 جنيها للشراء و 19.7 جنيها للبيع، على مدار الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" وفي البنك المركزي المصري، مقابل الجنيه المصري 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.21 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع .

سعر العملات العربية اليوم

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.34 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع.