سعر الدولار في البنوك اليوم 18-10-2022

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا لليوم الرابع علي التوالي بكل البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ مطلع السبت الماضي وبدون أي تغيير.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 19.63 جنيها للشراء و 19.7 جنيها للبيع يوم السبت الماضي.



وجاء أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.59 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للبيع في بنك HSBC.



وسجل ثاني أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المشرق، بلوم، البركة".



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.63 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، قناة السويس، مصر، العربي الافريقي الدولي".



وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدي بنك كريدي أجريكول نحو 19.64 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.66 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات.



وبلغ ثاني أعلي سعر لـ الدولار نحو 19.68 جنيها لشراء و 19.71 جنيها لبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وميد بنك

أعلي سعر



وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.69 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي.