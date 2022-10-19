جودة: محمد صلاح تعرض للظلم في ترتيبه بجائزة البالون دور

أكد جمال جودة، نجم الأهلي السابق أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي تعرض للظلم في ترتيب مركزه في جائزة البالون دور بعد الإعلان رسمياً عن الجوائز في حفل أمس.

وقال جمال جودة نجم الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" محمد صلاح تعرض للظلم في ترتيبه بجائزة البالون دور وفي رأيي أنه كان يستحق التواجد بين الثلاثة الكبار في ترتيب الجائزة التي أعلن عن جوائزها مؤخراً".

وتابع: "محمد صلاح يحقق نجاحات غير مسبوقة في الكرة الإنجليزية ويعد من أهم لاعبي جيله وفي تاريخ الكرة المصرية".

يذكر أن محمد صلاح قد احتل المركز الخامس من ترتيب الكرة الذهبية لعام 2022 وفقاً لمجلة فرانس فوتبول العالمية.