ادعى سقوطها من الدور الثالث.. تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها بأسوان

جريمة بشعة في أسوان.. اشتهرت بأخلاقها الرفعية، وحبها لسرتها وشقيقها، الذي يمثل حصن الأمن والأمان لها، ولم تتوقع يوماً أن يأتي لها الغدر ممن يحميها ويحنو عليها في دنيتها، ولكن تأني الرياح بما لا تشتهي السفن، وتتبدل الأحوال، وتتبدد الأماني، ونتيجة المواد المخدرة التي يتناولها شقيقها، جعلته غير مسيطر على أعصابه، ليتدخل الشيطان بينهما، وتحدث الإختلافات، التي حركت أخيها ليقوم بتعذيبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

الجريمة البشعة التي تقشعر لها الأبدان ، تجسدت فى مقتل رحاب. أ. م، صاحبة 22 عاماً بسبب التعذيب الشرس الذى تعرضت له على يد شقيقها داخل منزلهم الكائن بقرية الحبارى التابعة لمركز إدفو شمال أسوان.

أخ يتخلص من شقيقته بعد تعذيبها

وقد تحدث العديد عن هذه الواقعة البشعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك "عن الصفات الأخلاقية العالية التى تتمتع بها أسرة الفتاة، وأخوتها، فهم جميعاً يتصفون بصفات حميدة، وأن ما حدث من واقعة القتل للفتاة كان غير متوقع تماماً، ولذلك فالجميع يدعون للفتاة بالرحمة، وأن يهون على أفراد أسرتها مما حدث، لأنه أمر خارج عن الإرادة.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى وصول فتاة تدعى رحاب. أ. م 22 سنة، مقيمة داخل قرية الحبارى بمركز إدفو شمال أسوان جثة هامدة إلى مستشفى إدفوا العام بعد أن لقيت حتفهاةعلى يد شقيقها، و تظهر عليها ملامح بالوجه و الجسد يرثى لها، وبسؤال الطاقم الطبى عن سبب وفاتها، فكان رد الشاب بأن أخته وقعت من الدور الثالث فى البيت، وتوفت فى الحال، ولهذا فإن حالة الوفاة تعد طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية أو محاولة تعذيب.

الفريق الطبي يكتشف مفاجأة في جسد الفتاة

ولكن ما قاله الشاب لم يكن محل يقين فى وجدان الفريق الطبى وسيطر عليهم الشك لما تم من فحص جسد الفتاة، لذلك تم نقل الأمر برمته إلى مفتش الصحة لفحص الواقعة، وكان شكهم فى محله، بعد أن ظهرت المفاجأ الكبرى، وأن الصدمة على يد المفتش، والذى كشف فى ضوء سطور التقرير عن أبشع واقعة تعذيب وضرب وحشى نتج عنها رحيل فتاة فى عمر الزهور على يد شقيقها بدم باردد.

نزيف داخلي بالمخ وتوقف عضلة القلب

كما تضمن التقرير وجود جرح فى فروة الرأس مما تسبب عنه نزيف خارجى و نزيف داخلى بالمخ، وكان ذلك سبب الوفاة نتيجة هبوط حادة فى الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، بالإضافة إلى وجود كدمات وسحجات بالوجه، علاوة على ترسيب دموى وتغيير فى لون الجلد بالوجه و الذراعين فى الفخذين والساقين وسحجات وكدمات باليدين وكدمات بالفخذين والساقين، وأوضح التقرير ظلت متوفية لأكثر من 6 ساعات نتيجة وجود تخشب فى الجثة.

المواد المخدرة السبب

وأشار التقرير أيضاً إلى أن السبب فى وفاة الفتاة تتمثل فى قيام الشاب بقتل شقيقته بدم بارد، وتجرد من مشاعر الرحمة والإنسانية نتيجة إنه كان يعانى من تأثير تناول المواد المُخدرة ما جعله غير متحكم فى سير أفعاله وسلوكه، بالإضافة إلى أن شقيقته فتاة جامعية ومتفوقة حاصلة على بكالوريوس من كلية التربية عام 2021 لكنها كانت تواجه أبشع صور التعذيب .

وتابع التقرير بأن الشاب قام بنقل شقيقته إلى المستشفى بحجة إنها سقطت من الطابق الثالث داخل المنزل لطمس حقيقة تعذيبها وضربها، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر سير التحقيقات، وكذا فيام الجهات المختصة بتشكيل فريق بحثى، للوقوف على ملابسات الجريمة وضبط الجانى .