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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة أسوان تنظم زيارات ميدانية للطلاب بقرى مبادرة حياة كريمة

جامعة أسوان تنظم
جامعة أسوان تنظم زيارات ميدانية للطلاب بقرى حياة كريمة

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ، إنه في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان ، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ومؤسسة حياة كريمة ، تم تنظيم عدد من الندوات التعريفية لطلاب الجامعة .

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ب، إلى أنه تم اليوم إقامة زيارة ميدانية لقرية فارس إحدى قرى حياة كريمة بمركز كوم أمبو، وذلك تحت إشراف أعضاء مؤسسة حياة كريمة ومتطوعى المؤسسة وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة ، والدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان ، والدكتور حمادة رجب منسق الجامعة لحياة كريمة ، بجانب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومدير عام رعاية شباب جامعة أسوان وطلاب الجامعة من مختلف الكليات ، والذين بلغ عددهم حوالي ١٠٠ طالب وطالبة.

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 القرى الأكثر إستدامة

جامعة أسوان تنظم زيارات ميدانية للطلاب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان بأن هذه الزيارات  لشباب الجامعة للمشروعات القومية تأتي فى إطار توجيه الدولة دعمها للقرية لتواجدها وسط القرى الأكثر إستدامة واختيارها كقرية خضراء صديقة للبيئة فقد تم زيارة تطوير المرسى النهرى وحديقة القرية.

وفى نفس السياق، أشار الدكتور حمادة رجب المدرس بكلية الخدمة الاجتماعية، إلى أنه تضمنت  الزيارة اليوم لمشروع إنشاء الصرف الصحى بقرية فارس ، بجانب إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى بالقرية والعمارات السكنية الجارى إنشاءها لأهالي القرية فى إطار مشروع سكن كريم ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف ومدرسة فارس الإعدادية التى تم الانتهاء من تطويرها.

ونظمت الجامعة ومؤسسة حياة كريمة، أيضاً عدد من الزيارات الميدانية لطلاب جامعة أسوان لمشروعات حياة كريمة بمختلف قري ومراكز محافظة أسوان، والتي تشهد طفرة غير مسبوقة بريف مصر في ظل المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

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جامعة أسوان 

جامعة أسوان تنظم زيارات ميدانية للطلاب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ، إن المركز الجامعي للتطوير المهني في جامعة أسوان، يقدم برنامجاً تدريبياً تحت اسم مهارات التوظيف لـ 27 من طلاب جامعة أسوان، وذلك بمقر المركز في الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين ، إلى أن المركز يعمل بشكل كبير على تخريج خريجين على قدر عال من الكفاءة والمهارة المطلوبة لسوق العمل، والعمل علي تقديم الاستشارات الوظيفة المختلفة، كما يوجد هناك آلية ونظام لاختيار الطلاب المستفيدين حتى يضمن حصولهم على كافة الخدمات المقدمة من قبل المركز بكل شفافية وحيادية وفق المعايير والشروط الموضوعة.

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