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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان تشارك في فعاليات مهرجان بينالى بكوريا الجنوبية .. شاهد

فرقة أسوان للفنون
فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان بكوريا الجنوبية

شاركت محافظة أسوان في فعاليات مهرجان وبينالى " 2022 The Jinju World Flok Arts Biennaie " بمدينة جوانجو بدولة كوريا الجنوبية وذلك فى إطار السعى الجاد لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتسويق السياحى والثقافى والتراثى .

حيث قامت فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية بتقديم عروضها بقيادة شعبان حسين وسط العديد من فرق الفنون الشعبية والتراثية الممثلة لـ 8 دول ، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وقد حضر حفل إفتتاح فعاليات البينالى الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة ، والسفير يوون يوا تشول عمدة مدينة جوانجو .

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الحدث الثقافي والفني والتراثي 

فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان بكوريا الجنوبية

من جانبه أكد محافظ أسوان أن مشاركة المحافظة فى هذا الحدث الثقافي والفنى والتراثى يجسد العلاقات الراسخة بين دولتى مصر وكوريا الجنوبية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والرئيس الكوري الجنوبى يون سوك يول ، وهو الذى ساهم فى توطيد العلاقات مع الجانب الكورى تمهيداً لإقامة توأمة بين مدينة أسوان ومدينة جوانجو لفتح المجال أمام الاستثمارات ، وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة من هناك .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن المحافظة ستشارك أيضاً فى الإجتماع السنوى لشبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو ، والتى انضمت لها أسوان منذ أكثر من 18 عاماً حيث اختيرت فى عام 2005 من أفضل المدن الإبداعية ، وهو الذى يأتى نتيجة الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو  ، بدءاً من إنطلاق مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963 ، وحتى المشاركة فى العديد من شبكات اليونسكو للإبداع والمحميات الطبيعية والمدارس المنتسبة لليونسكو ، ليتوج كل ذلك بفوز أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم عالمياً فى عام 2019 .

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المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

وكان قد واصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى سلسلة فعالياته وأنشطته داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، 16 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى مركزى إدفو وكوم أمبو.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن الجلسات تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، ورفع الوعى الثقافى والتعليمى والاجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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