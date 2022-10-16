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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: الكشف الطبى المجاني لـ 2400 مواطن بقرى النوبة وإدفو

جهود القوافل الطبية
جهود القوافل الطبية بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم الأحد ، قوافل طبية مجانية داخل قرية وادى العرب التابعة لمركز نصر النوبة ، وقرية الغوالية التابعة لمركز إدفو للكشف الطبى وصرف الأدوية للمواطنين المقيمين بهذه المناطق.

يأتى تنظيم هذه القوافل التى استمرت أعمالها على مدار يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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القوافل الطبية

جهود القوافل الطبية بأسوان

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 2400 مواطن ومواطنة ، حيث أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الجهود الجارية لإنهاء الأعمال بمشروع معالجة تسريبات المياه الموجودة أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق ، والمقرر الانتهاء منه فى الأول من نوفمبر المقبل بتكلفة 11 مليونا و200 ألف جنيه.

وأوضح محافظ أسوان، أنه بعد التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى كلف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ الحل النهائى بواسطة شركة المقاولون العرب للتخلص نهائياً من مشكلة تراكم المياه الجوفية.

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 الشريان الرئيسى

جهود القوافل الطبية بأسوان

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن هذا النفق يعتبر بمثابة الشريان الرئيسى للحركة التجارية الواردة من دولة السودان، وهو ما دفعنا إلى وضع الحل النهائى لمشكلة متراكمة منذ سنوات، وذلك من خلال تنفيذ هذا المشروع الذى قام على الدراسات العلمية بواسطة آخذ عينات من المياه وجسات التربة لتبدأ المراحل التنفيذية على قدم وساق منذ الأول من أغسطس الماضى، ولمدة ثلاث شهور.

من جانبه، أشار المهندس مؤمن عباس مدير فرع الجهاز المركزى للتعمير بأسوان ، إلى أن مراحل تنفيذ مشروع معالجة المياه الموجودة أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق شملت تنفيذ أعمال الرفع المساحى والقياسات الهندسية لكمية المياه، وتحديد طريقة علاج هذه المياه بحل دائم، كما تم تنفيذ أعمال تجهيز الموقع العام من خلال نزح المياه وتطهير الموقع من المخلفات وتحديد الميزانية الشبكية.

جهود القوافل الطبية بأسوان

 

جهود القوافل الطبية بأسوان
جهود القوافل الطبية بأسوان
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