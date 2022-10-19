باقى 8 أيام| خطوات الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى 2022.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

الإسكان الاجتماعى.. أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن مصر حققت طفرة كبيرة فى مشروعات الإسكان خلال الفترة الماضية من خلال الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل، ولتحسين المعيشة للمواطنين، قامت مصر بتطوير 250 ألف وحدة سكنية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بالإضافة إلى توفير وحدات الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين بإجمالى مليون ونصف المليون وحدة سكنية، والتى تعتبر أكبر مشروع سكنى على مستوى العالم.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى أمس الأول، الاثنين، سحب أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين 3" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما سدد أكثر من 77 ألف مواطن مقدمات الحجز، وبلغ عدد من سجلوا ورفعوا مستنداتهم إلكترونيا 44 ألفا.

وتستمر وزارة الإسكان، في إتاحة عمليات سحب كراسات شروط وسداد مقدمات جدية الحجز للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، ضمن المشروع القومي للإسكان منخفض ومتوسط التكاليف ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين 3".

وتستمر مكاتب البريد على مستوى المحافظات المشمولة بعمليات طرح الوحدات السكنية، بإتاحة كراسات الشروط حتى يوم 27 أكتوبر.

الإسكان الاجتماعى 2022_1_29_15_55_53_955

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى:

1 - للحجز في شقق الإسكان تملأ استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

2- رفع صورة ضوئية من إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.

4- شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

5- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

الإسكان الاجتماعى 19_2019-637020883743698987-369

أماكن طرح كراسات الشروط الإسكان الاجتماعى

تتاح كراسات الشروط في محافظة الجيزة بالمناطق التالية، منطقة الجيزة، وبها مكاتب البريد التالية (الجيزة أول - ربيع الجيزى - توفير الجيزة – الأهرام – الدقى – الأورمان – دلاور - نادى الزمالك – إمبابة - مدينة العمال – العجوزة – المهندسين - مدينة الطلبة - أرض الجمعية - المنيرة الغربية)، ومنطقة شمال 6 أكتوبر، وبها المكاتب التالية (الحى الأول / الشيخ زايد - نادى ٦ أكتوبر - الحى السابع -الحى الثالث – 6 أكتوبر الرئيسى - مدينة الفردوس - مجمع الخدمات - المنطقة الصناعية بابورواش – الجلاتمة – البراجيل - منشأة القناطر - الشيخ الحصرى - نادى الصيد)، ومنطقة جنوب 6 أكتوبر، وبها المكاتب التالية (أبو النمرس - منيل شيحة – الحوامدية - منا الأمير – البدرشين – مزغونة – برنشت – العياط – المتانيا – شبرامنت).

منطقة برج العرب، المكاتب التالية (العامرية – الحمام - مركز الخدمات التكنولوجية ببرج العرب). وفي محافظة البحيرة، المكاتب التالية (دمنهور - كفر الدوار - كفر الدوار فرعى – المحمودية - ابو المطامير - الرحمانية / بحيرة - المحمودية فرعى - كوم حمادة - مديرية التحرير - مركز بدر)، وفى محافظة القليوبية، المكاتب التالية (بنها - بنها الجديدة – قليوب المحطة - القناطر الخيرية - شبين القناطر - كفر شكر – طوخ – قها – بهتيم - ابو زعبل بلد – الخانكة - شبرا الخيمة - اسكان الفرنواني – الخصوص / الخانكة)، ومحافظة الغربية، وبها المكاتب التالية (طنطا – ميدان محب – كفر الزيات – كفر الزيات ثان)، وفي محافظة المنوفية، بمنطقة شمال المنوفية وبها المكاتب التالية (شبين الكوم - شبين الكوم فرعي – البر الشرقي - شبين الكوم الجديد - تلا - قويسنا - بركة السبع)، ومنطقة جنوب المنوفية وبها المكاتب التالية (سنتريس – الباجور – الشهداء - سرس الليان – مدينة السادات – الخطاطبة بلد – منوف – اشمون)، وفى محافظة كفر الشيخ، المكاتب التالية (كفر الشيخ - كفر الشيخ فرعي - الزواوي – دسوق – فوة – مطوبس – بيلا - قلين – شباس عمير - الكفر الشرقي – الحامول براري – بلطيم – برج البرلس - الرياض - سيدي سالم).

الإسكان الاجتماعى images - 2022-09-21T155008.177



شروط الحصول على شقة الإسكان الاجتماعي

حدد صندوق الإسكان الاجتماعى عددا من الشروط لاستحقاق الوحدات للمستفيدين من بينها:

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى:

1 - للحجز في شقق الإسكان تملأ استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

2- رفع صورة ضوئية من إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.

4- شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

5- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.



أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وعن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022، فإنه يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة.

وجاءت أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز بين 15 و22 ألف جنيه.



خطوات التقديم على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى للحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد سكن لكل المصريين 3.

1- شراء كراسة الشروط الموجودة بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، بداية من 25 سبتمبر لذوى الاحتياجات الخاصة و2 أكتوبر للأشخاص الطبيعيين.

2- سداد المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

3- الدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق https://www.shmff.gov.eg.

4- إنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، وملء استمارة التسجيل.

5- إنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، وملء البيانات الشخصية وتحديد المشروع بالمركز/المدينة التـي يرغب في التقدم عليها ضمن المحافظات المطروحة بكراسة الشروط.

6- إرفاق المستندات ورفعها على الموقع في ملف واحد.