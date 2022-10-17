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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان : مصر تشارك جميع الأشقاء لرسم خارطة طريق لمنظومة التعاونيات بإفريقيا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن مصر سوف تعمل خلال رئاستها للدورة القادمة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة على استكمال ما تم إنجازه والتعاون مع جميع الأشقاء لرسـم خارطة طريق لمنظومة التعاونيات بالقارة الإفريقية، بما يتناسب مع حجم التحديات الحالية التي تواجهها، ولتحقيق ما تصبو إليه الحركة التعاونية الإفريقية من طموحات تعزز من قدراتها على المساهمة في تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية والاقتصادية لقارتنا العظيمة.


جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للدكتور عاصم الجزار بمناسبة تنصيب مصر لرئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة لثلاثة أعوام قادمة، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الـ13، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى بمشاركة نحو 52 دولة إفريقية تحت عنوان "معا لتنمية أفريقيا"، تزامنا مع عقد المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني.

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وقال وزير الإسكان "إن المؤتمر ينعقد في توقيت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات السـياسـية والاقتصـادية بالغة الدقة والصعوبة، والتي أثرت بشكل كبير على معدلات التنمية لدى كثير من دول العالم، وخاصة في القارة الإفريقية"، مشيرا إلى أن تحديات المرحلة الحالية تدفع إلى تعزيز التعاون الإفريقي المشـترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة حتى نستطيع تجاوز صعوبة الظروف الحالية عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة.

وأضاف أن مصر تقوم حاليا بمد يد العون لجميع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة من خلال بروتوكولات تعاون في العديد من مجالات التنمية، كما تساهم في تنفيذ مشـروعات البنية التحتية والشبكات الحديثة للطرق والكباري والأنفاق والمحطات العملاقة لتوليد الطاقة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة.

ولفت إلى أن أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو الحق في السكن، موضحا أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مشروعات الإسكان من خلال استراتيجية تحقق ثلاثة أهداف، وهي دعم الفئات غير القادرة ومساندة فئات الإسكان المتوسط والإتاحة لفئات الدخل المرتفع.

كما أوضح أنه في إطار سعي مصر نحو تحقيق الاستدامة ودعم كل الفئات الاجتماعية، خاصة محدودي الدخل، وتحسين سـبل المعيشة للمواطن، قامت الدولة المصرية بتطوير 250 ألف وحدة سكنية لتطوير وإعادة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة، بالإضافة إلى تقديم الوحدات السكنية المُدعمة لمواطنيها ضمن مبادرتي الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين بإجمالي 1.5 مليون وحدة سكنية، والتي تعتبر من أكبر مشـروعات الإسكان على مستوي العالم، وذلك لتوفير المسكن المناسب والحضاري للمواطن المصري.


ونوه بأن الدولة المصرية قامت بتنمية عدد من المدن الجديدة على أربعة أجيال زمنية، تهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية مخططة بشكل عصري وتقدم مستوى متميزا من الإسـكان والخدمات والمناطق والفراغات المفتوحة لكل فئات الشعب المصـري، وتستوعب النمو السكاني في مناطق جديدة بعيداً عن الأراضي الزراعية، وتساهم في حل مشكلة التكدس السكاني في الوادي والدلتا، وهو ما ينعكس على توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تعمل هذه المدن كمراكز للأعمال وبيئة استثمارية خصبة جاذبة للاستثمار.

وبين أن مدن الجيل الرابع، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، مدن ذات بنية تحتية ذكية وتغذيها شبكة من وسائل النقل الجماعي الحديثة، مثل القطار السريع والمونوريل، وتقدم نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة في تنفيذ المدن الحديثة التي تتوافق مع متطلبات العصر والتقدم المتسارع في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

وشدد وزير الإسكان على أن ما حققته مصر من تقدم في مجال التعاونيات بصفة عامة، وفي ملف الإسكان التعاوني بصفة خاصة، يعتبر نموذجاً لدعم الدولة للأنشطة التعاونية ومساندتها للمساهمة في تنفيذ مخططات التنمية الاقتصـادية والمجتمعية طبقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، مؤكدا أن ذلك انعكس في فوز الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المصرية العام الماضي باستضافة المقر الدائم للمنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان، وكذلك المقر الدائم للمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال إفريقيا، تأكيدا لما يشهده القطاع التعاوني المصري بصفة عامة، والإسكان التعاوني بصفة خاصة، من طفرة غير مسبوقة.

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