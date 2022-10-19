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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبته بالاستماع للمطالب الجماهيرية لـ29 مواطنا وحلها

لقاء نائب محافظ أسوان
لقاء نائب محافظ أسوان مع المواطنين

كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بالاستماع لشكوى ومطالب 29 مواطنا ومواطنة فى اللقاء الأسبوعى بالمواطنين وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات المعنية ، لإيجاد حلول سريعة وجذرية لها حيث أن معظم هذه المطالب تمثلت فى  إحلال وتجديد منازلهم ضمن مبادرة حياة كريمة ، بالإضافة إلى توفير العلاج على نفقة الدولة ، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وكراسى متحركة .

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة غادة أبو زيد بصرف الإعانات الفورية والمؤقتة لعدد من الحالات الإنسانية لمساعدتها على توفير تكاليف السفر والعلاج ، وأيضاً إجراء الفحوصات الطبية اللازمة مجاناً لبعض الحالات المرضية مع توفير الاحتياجات المعيشية للحالات الأخرى ، مكلفة بسرعة توفير المساعدات المادية والعينية لبعض الحالات ضمن أنشطة المبادرة المجتمعية " الناس لبعضهم " بالتعاون مع المؤسسات الخيرية للمساهمة فى تحسين الظروف الاقتصادية وسد الاحتياجات والمتطلبات المعيشية اللازمة لهذه الحالات .

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حياة كريمة 

لقاء نائب محافظ أسوان مع المواطنين

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة الجولات الميدانية لفريق عمل حياة كريمة من أجل رصد نسب ومعدلات التنفيذ أولاً بأول بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة استمرارا للمتابعة الدورية للموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة) .

ووجه أشرف عطية بضرورة إستمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات وتلافى كافة الملاحظات مع الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .

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مشروعات خضراء صديقة البيئة

لقاء نائب محافظ أسوان مع المواطنين

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على تفقد 12 مشروع بقرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة ، مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنية بإجمالى 6 عمارات تضم 48 وحدة سكنية ملحق بكل منها حظيرة للمواشى والطيور ، بجانب مشروع إنشاء المجمع الزراعى ومجمع خدمات المواطنين بنسبة تنفيذ 95 % لكل منهم ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 85 % .

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى المساعد بنسبة 80% ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء لوحة كهرباء فارس بنسبة 65 % وذلك من أجل دعم منظومة الكهرباء وسد الإحتياجات الجماهيرية من خلال الإعتماد على الطاقة النظيفة المنتجة من محطة الطاقة الشمسيه بالقرية ، فضلاً عن تفقد مشروع المرسى النهرى والحديقه العامة وهما ضمن مشروعات القرية الخضراء صديقة البيئة .

 

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