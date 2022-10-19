فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

شيرين عبدالوهاب … لاتزال أزمة شيرين عبدالوهاب مع عائلتها واصطحابها إلى المستشفى للعلاج من تلقى المخدرات عن طريق شقيقها محمد وتصريح والدتها خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بأن الفنانة تحتاج إلى المكوث في المستشفي لتتعافي من آثار المخدرات.

فيديو والد حسام حبيب

والد حسام حبيب نشر فيديو صادم من حلقة شيرين عبدالوهاب مع إسعاد يونس تتحدث فيه عن تناولها عقار للتخلص من الأفكار السيئة، عبر حسابه على فيسبوك ليدافع فيه عن ابنه حسام.

وفي ذات الوقت تواجد الفنان حسام حبيب أمام المستشفى، ومحاولة إخراج الفنانة شيرين عبدالوهاب منه.

ولمتابعة المزيد حول أزمة شيرين عبدالوهاب الصحية وتناولها المخدرات .. تابع الفيديو جراف التالي: