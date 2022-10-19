محافظ الفيوم يبحث آليات التعاون المشترك مع مسئولي شركة "بتروسيلا"

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومسئولي شركة "بترو سيلا" للبترول، آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي بمايعود بالنفع على مواطني الفيوم بوجه عام وأهالي مناطق حقول البترول المكتشفة على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد شحاته محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيلا، والمهندس يحيى ياقوت مساعد رئيس الشركة وعضو مجلس الإدارة، والمهندس مصطفى عباس مدير عام الحقول بالشركة، والمهندس محمد النحاس مدير عام الأمن، والأستاذ عمرو مصطفى ممثل الشئون القانونية بالشركة.
تناول الاجتماع، آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي ، فضلاً عن التنسيق المتبادل لتذليل كافة العقبات بين الشركة من جانب وبين الأجهزة التنفيذية من جانب آخر، والعمل على تقديم خدمات لأهالي مناطق حقول البترول، من معالجة للطرق وتأهيل بعض المؤسسات الحكومية، وتبطين المجاري المائية، إضافة لوضع أهالي المنطقة كأولوية أولى حال حاجة الشركة إلى فنيين وأيدي عاملة.
كما تناول الاجتماع أيضاً، مشكلة تعويضات أصحاب الأراضى التى بها حقول البترول، ووضع آلية محددة ببيان تفصيلي لكافة المستحقين، مع مراجعة كافة الشكاوى الخاصة بالعاملين المؤقتين بشركة بتروسيلا وبحث أفضل الحلول لتوفيق أوضاعهم، فضلاً عن العمل لدراسة وافية لإنشاء الطريق البديل بموازاة السكة الحديد، بعيداً عن المناطق السكنية بالتنسيق بين مسئولي الشركة والأجهزة التنفيذية مع إعداد بيان تفصيلي بهذا الطريق وتحديد المساحات الخاصة به لاتخاذ اللازم حيالها بما لا يضر بمصلحة المواطنين.
ووجه محافظ الفيوم، بالاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات لتوفير الطريق البديل بالتنسيق بين شركة بتروسيلا والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومراجعة الطريق مرة أخرى من خلال المعاينة على أرض الواقع لوضع الأمور في إطارها الحقيقي، مؤكداً أن من يضار من أصحاب الأراضي الزراعية المتاخمة للطريق المزمع تنفيذه، سيتم دفع التعويض المناسب له في إطار من القانون.
ومن جهته، لفت رئيس مجلس إدارة شركة بتروسيلا، أن الشركة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، مؤكداً على الاستعداد على التعاون بمعدات الشركة في بعض عمليات النظافة وكذا صيانة الطرق أولاً بأول، والمشاركة بالعمل الخدمى العام، لافتاً إلى أن الشركة تعمل من خلال خطة عمل واضحة ومدروسة بشكل علمي.