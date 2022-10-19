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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يبحث آليات التعاون المشترك مع مسئولي شركة "بتروسيلا"

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

 

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومسئولي شركة "بترو سيلا" للبترول، آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي بمايعود بالنفع على مواطني الفيوم بوجه عام وأهالي مناطق حقول البترول المكتشفة على وجه الخصوص.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد شحاته محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيلا، والمهندس يحيى ياقوت مساعد رئيس الشركة وعضو مجلس الإدارة، والمهندس مصطفى عباس مدير عام الحقول بالشركة، والمهندس محمد النحاس مدير عام الأمن، والأستاذ عمرو مصطفى ممثل الشئون القانونية بالشركة.

 

تناول الاجتماع، آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي ، فضلاً عن التنسيق المتبادل لتذليل كافة العقبات بين الشركة من جانب وبين الأجهزة التنفيذية من جانب آخر، والعمل على تقديم خدمات لأهالي مناطق حقول البترول، من معالجة للطرق وتأهيل بعض المؤسسات الحكومية، وتبطين المجاري المائية، إضافة لوضع أهالي المنطقة كأولوية أولى حال حاجة الشركة إلى فنيين وأيدي عاملة.

 

كما تناول الاجتماع أيضاً، مشكلة تعويضات أصحاب الأراضى التى بها حقول البترول، ووضع آلية محددة ببيان تفصيلي لكافة المستحقين، مع مراجعة كافة الشكاوى الخاصة بالعاملين المؤقتين بشركة بتروسيلا وبحث أفضل الحلول لتوفيق أوضاعهم، فضلاً عن العمل لدراسة وافية لإنشاء الطريق البديل بموازاة السكة الحديد، بعيداً عن المناطق السكنية بالتنسيق بين مسئولي الشركة والأجهزة التنفيذية مع إعداد بيان تفصيلي بهذا الطريق وتحديد المساحات الخاصة به لاتخاذ اللازم حيالها بما لا يضر بمصلحة المواطنين.

 

ووجه محافظ الفيوم، بالاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات لتوفير الطريق البديل بالتنسيق بين شركة بتروسيلا والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومراجعة الطريق مرة أخرى من خلال المعاينة على أرض الواقع لوضع الأمور في إطارها الحقيقي، مؤكداً أن من يضار من أصحاب الأراضي الزراعية المتاخمة للطريق المزمع تنفيذه، سيتم دفع التعويض المناسب له في إطار من القانون.

 

ومن جهته، لفت رئيس مجلس إدارة شركة بتروسيلا، أن الشركة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، مؤكداً على الاستعداد على التعاون بمعدات الشركة في بعض عمليات النظافة وكذا صيانة الطرق أولاً بأول، والمشاركة بالعمل الخدمى العام، لافتاً إلى أن الشركة تعمل من خلال خطة عمل واضحة ومدروسة بشكل علمي.

 

 

محافظ الفيوم يشهد ندوة تعزيز جهود العمل التطوعي بمبادرة حياة كريمة

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي

 

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