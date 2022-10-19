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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم تنظم لقاء مهنى مع الاخصائيين الإجتماعيين

وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم اثناء اللقاء

تم تنظيم اللقاء المهني للأخصائيين الإجتماعيين، بمقر نقابة المعلمين بالفيوم ،  تحت رعاية وتوجيهات الدكتور الوزير رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

 

جاء اللقاء بحضور  الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وأحمد موسى رائد عام إتحاد طلاب الجمهورية، والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الإجتماعية ، و أمين الدسوقي، مدير عام مكاتب الخدمة الإجتماعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و حمدى الروبي موجه عام التربية الإجتماعية بالمديرية ، و عبدالنبي كمال مصطفى موجة أول التربية الاجتماعية بالمديرية ، وفريق العمل بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وعدد كبير من الأخصائيين الإجتماعيين على مستوى المحافظة.

 

قدمت مدير المديرية رسالة ترحيب وشكر لجميع مسئولى الإتحادات الطلابية بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

 

تعليم الفيوم يشارك بمبادرة فتيات في أدوار قيادية

 

 

 

62 لاعبا شاركوا في بطولة تعليم الفيوم للدراجات

 

 

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