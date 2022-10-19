تعليم الفيوم تنظم لقاء مهنى مع الاخصائيين الإجتماعيين

تم تنظيم اللقاء المهني للأخصائيين الإجتماعيين، بمقر نقابة المعلمين بالفيوم ، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور الوزير رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وأحمد موسى رائد عام إتحاد طلاب الجمهورية، والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الإجتماعية ، و أمين الدسوقي، مدير عام مكاتب الخدمة الإجتماعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و حمدى الروبي موجه عام التربية الإجتماعية بالمديرية ، و عبدالنبي كمال مصطفى موجة أول التربية الاجتماعية بالمديرية ، وفريق العمل بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وعدد كبير من الأخصائيين الإجتماعيين على مستوى المحافظة.

قدمت مدير المديرية رسالة ترحيب وشكر لجميع مسئولى الإتحادات الطلابية بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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