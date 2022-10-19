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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منها هياكل الطائرات.. خبير بالثروة المعدنية: الرمال السوداء تنتج 49 مادة خام

الرمال السوداء
الرمال السوداء

أكد عبد العال عطية، جيولوجي وخبير في الثروة المعدنية، أن الرمال السوداء ليست جديدة، مشيرا إلى أنه كانت موجودة منذ مئات السنين، ولكن مشروع افتتاح مصنع الرمال السوداء، ستحدث طفرة كبيرة في المعادن.

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وقال عبد العال عطية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه مع مسار نهر النيل، يتم العمل على تصنيف وفرز للمعادن التي تكون موجودة به، مؤكدا أنها جميعها خامات هامة.

 

وتابع  جيولوجي وخبير في الثروة المعدنية، أن الرمال السوداء تنتج 49 مادة خام، تدخل في 49 صناعة، مؤكدا أن هناك صناعات هياكل الطائرات، وصناعات الجلود والسيراميك والسبائك المعدنية.

 

 العناصر الأرضية النادرة

وأشار عبد العال عطية إلى أن العناصر الأرضية النادرة، هي أساس صناعة الرقائق الإلكترونية، والتي اقتصاد العالم كله قائم عليها. 

 

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