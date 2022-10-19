يوسف الحسيني: الرمال السوداء لا تقل أهمية عن حجم الثروة البترولية

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن اليوم يعتبر من أهم الأيام، الخاصة بالاقتصاد بمصر، وذلك بسبب ما حدث فى الرمال السوداء.

وأضاف يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة" المذاع على القناة الأولي، أنه على مدار 90 عامًا لم نفعل شئ بالرمال السوداء، مؤكدًا أن الرمال موجودة منذ مطلع الثلاثينيات.

ولفت إلى أن الرمال السوداء لا تقل أهمية من حجم الثروة البترولية، وأن استغلال الرمال السوداء يوفر فرص عمل كثيرة للمصريين.

وعرض جزء من كلمة الرئيس السيسي، التى قالها اليوم فى كفر الشيخ، وحديثه عن اتاحة الفرصة للجميع من أجل المشاركة وعمل مشروعات خاصة بالرمال السوداء، معلقًا :" بعد كلمة الرئيس كنت عايز أجري على الرئيس ونقبل رأسه".