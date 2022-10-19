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رئيس هيئة المواد النووية :عوائد مشروع الرمال السوداء يتحقق بعد عامين

الرمال السوداء
الرمال السوداء

أكد الدكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النووية، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توافر الإرادة السياسية، سبب رئيسي فى استخدام الرمال السوداء فى هذا التوقيت.

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وأضاف رئيس هيئة المواد النووية، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدي، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هذا المشروع له علاقة بالمواطنين، ويدخل فى صناعات كثيرة، و سيكون له عائد على الاقتصاد.

ولفت إلى أن الدولة تنفذ مشروعات قومية عملاقة لخدمة المواطنين، وأن المشروعات التى تقوم بها الدولة توفر فرص عمل، وتقوم بعمل تنمية بيئية.

 

وأشار إلى أن مصانع الرمال السوداء تقضى على أضرار كثيرة، تؤثر على حياة المواطنين، وأن هذا المشروع يحقق عوائد كبيرة.

وتابع أن العوائد تتحقق بعد عامين، وعلينا ألا نسبق الأحداث، وهناك شركات متخصصة عالمية، تشيد بهذا المشروع".

ولفت إلى أن مشروع الرمال السوداء فى حيز التنفيذ على أرض الواقع و ليس سرابًا، وأن المشروع سيتم تنفيذه فى أكثر من مكان، و الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدعوي لـ القطاع الخاص بالمشاركة.

وتابع الرمال السوداء تذخر بعناصر الصناعات التكنولوجية و الإلكترونية المتقدمة، وأن مصر تمتلك 5 مليارات طن من الرمال السوداء.

وكشف أن هيئة المواد النووية أجرت دراسة شاملة لمناطق تواجد الرمال السوداء على طول ساحلي البحرين المتوسط والأحمر، وأن سعر طن الرمال السوداء يختلف من معدن لآخر.

 

 

 

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