نشأت الديهي: الدولة بتمسك التراب بيتحول لذهب .. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العاصمة الإدارية أدت لارتفاع أسعار الأراضي في المناطق المحيطة، معقبًا: "المتر يصل لـ70 ألف جنيه ، الدولة بتمسك التراب بيتحول لذهب، وهذا ما حدث في العاصمة الإدارية .. أراضي العاصمة كانت بلا قيمة حتى قام الرئيس بتنفيذ العاصمة الإدارية ".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج " بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن الرمال السوداء كانت متواجدة منذ آلاف السنوات بلا قيمية ، ولم يفكر أحد في استغلال إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على الكثير من الخيرات

وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول التي كانت تريد أن تقوم بإعداد مصنع الرمال السوداء، ولكن مصر رفضت هذا الأمر، لأن هذا المشروع مرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري، معقبًا: "المشروع موجود في أراضي كانت في طي النسيان"

وأضاف أن يريد أن يهدي مشروع الرمال السوداء إلى أصحاب القلوب السوداء الذين لا يعملون، وتفرغوا للتشوية والتشكيك فيما يحدث على أرض مصر من مشروعات وإنجازات.

ولفت إلى أن مشروع الرمال السوداء أول مشروع مصري خارج السوداء خلال السنوات الأخيرة، معقبًا: "الرمال السوداء اول مشروع يخرج من رحم الإبداع، ويمثل تطور نوعي غير مسبوق في التكفير في خلق قيمة مضافة، بعيدًا عن الفلسفة ، وهذا المشروع يستحق أن يكون نموذج وعينة ونبراس ونقطة ضوء".