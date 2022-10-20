التبغ المسخن ورئة الفشار| مخاطر السجائر الإلكترونية والمخدرات المخلوطة.. وطرق الإقلاع عنها|فيديو

كشف الدكتور وائل صفوت استشارى الباطنة وعلاج التدخين عن طرق مساعدة الشباب للإقلاع عن التدخين .



وقال "صفوت" خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إن التدخين أمن قومى وتناوله يضر المجتمع ويقوم بسحب الشباب لعادات سيئة جسيمة بالاضافة لأضرار السجائر الالكترونية ، والتبغ المسخن يوجد به شريحة الكرتونية ترصد أنواع السجائر وفترة تناوله نهارا أو ليلا بالاضافة لعدم معرفة محتويات السجائر مجهولة المصدر بنكهات مختلفة تجذب الشباب وتضرهم بكافة الأشكال .



وأشار لوجود مرض جديد منتشر يسمى "رئة الفشار" لمن يتناولون السجائر الالكترونية "فيب" والذى ينتج عنه سحابة دخان بمجرد تناوله الشخص خاصة أن أشكال السجائر بكافة أنواعها " مغرية " للشباب ، لافتا إلى أن عدد كبير من الشباب فى أمريكا ، الغرب يتناولون السجائر لدرجة الإدمان بنسبة 80% منها السجائر، الشيشة، الشادو، الاستروكس، الفودو، الحشيش بالإضافة لقيام البعض بالانجذاب نحو المخدرات "المخلقة" التى يتم خلطها بمواد كيمائية و بودرة مخدرات .

دراسة : كل 100 مدمن فإن 90 منهم بدأ بتدخين السجائر



وتابع أن صندوق مكافحة الإدمان كشف عن دراسة مؤخرا قالت إن كل 100 مدمن فإن 90 منهم بدأ بتدخين السجائر وهو الأمر الذى دفع وزارة الصحة لإطلاق حملات توعوية بمخاطر الإدمان "متحدون ضد التبغ"، أو حملة "من غيرها أحسن"، ومخاطر التبغ التى تسبب السرطانات بكافة أنواعها وتؤدي للوفاة .