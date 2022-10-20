الإعتداء علي ممرضة مصرية في الكويت بمقر عملها | تفاصيل

نشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية تفاصيل الاعتداء علي ممرضة مصرية في الكويت داخل مقر عملها.

وأخضع مواطن كويتي للتحقيق بحسب الصحيفة من قبل محقق مخفر شرطة الجهراء الكويتية على خلفية ضربه ممرضة مصرية داخل مقر عملها في أحد المراكز الطبية، وارفقت المجني عليها تقريرا طبيا في ملف القضية والتي حملت رقم 19/2022 جنح.

وقال مصدر أمني كويتي لـ"الأنباء" ان ممرضة من مواليد 1982 قالت في افادتها انها واثناء اداء مهام عملها، قام احد المراجعين وهو مواطن بالاعتداء عليها بالضرب خلال مرافقته لاحد اقاربه المرضى في مركز متخصص طبي.

وأكدت الصحيفة الكويتية أنه تم اطلق سراح المدعى عليه بعد الاستماع الى افادته، وأحيل الامر الى النيابة.